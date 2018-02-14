Brezilya kadrosu şekilleniyor!

Dünya Kupası
'nın favorilerinden Brezilya
kadrosunu oluşturmak için çalışıyor. Teknik direktör Tite, Türkiye
'yi de gözlem alanında tutuyor. Brezilya'nın önde gelen haber kuruluşlarından Globoesporte'ye göre milli takım kurmaylarının kadro planı son 2 aday kadro ağırlıklı olacak. Bu listede Fenerbahçeli Giuliano
da bulunuyor. Giuliano'nun sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası'nda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İKİSİ DE SEÇİLEBİLİR
Giuliano bu sezon Fenerbahçe
formasıyla sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Beşiktaşlı Talisca
ise milli takım kadrosuna eklenecek 1 veya 2 futbolculuk kontenjan için düşünülen isimler arasında. Talisca'nın milli takım kadrosu için rakipleri arasında Bordeaux'dan Malcom ve Real Sociedad'dan Willian Jose
bulunuyor.
Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 kulvarda görev aldığı 31 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
ÖNCE GIULIANO
Brezilya Milli Takımı yetkilileri Fernandao Lazaro ve Matheus Bachi
23 Şubat'ta Fenerbahçe'nin antrenmanında Giuliano'yu izleyecek. Brezilyalı yetkililer burada Giuliano'nun son fiziki durumuna da bakarak, Fenerbahçe teknik ekibiyle de görüşme yapacak.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçtiğimiz ay da benzer bir görüşme yapılmıştı. Milli takımın diğer yetkilileri aynı gün Paulinho ve Coutinho için Barcelona antrenmanında olacak.
ARDINDAN TALISCA
Giuliano'yu
izleyen ekip bir sonraki gün Beşiktaş
antrenmanında Talisca
'yı takip edecek. Nevzat Demir Tesisleri
'ne gidecek yetkililer Beşiktaş teknik ekibiyle de görüş alışverişinde bulunacak.
İKİLİYE DERBİ MARKAJI
Lazaro ve Bachi 25 Şubat'taki Beşiktaş-Fenerbahçe
maçını da Vodafone Park'ta izleyerek hem Giuliano hem de Talisca
'nın performansını raporlayacak.
Erdinç Şahin