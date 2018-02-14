Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Brezilya kadrosu şekilleniyor!

Brezilya Milli Takım yetkilileri Fenerbahçeli Giuliano ve Beşiktaşlı Talisca'yı izlemek üzere gelecek hafta İstanbul'a gelecek.

Brezilya kadrosu şekilleniyor!
Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya kadrosunu oluşturmak için çalışıyor. Teknik direktör Tite, Türkiye'yi de gözlem alanında tutuyor. Brezilya'nın önde gelen haber kuruluşlarından Globoesporte'ye göre milli takım kurmaylarının kadro planı son 2 aday kadro ağırlıklı olacak. Bu listede Fenerbahçeli Giuliano da bulunuyor. Giuliano'nun sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası'nda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 

İKİSİ DE SEÇİLEBİLİR


Giuliano bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Beşiktaşlı Talisca ise milli takım kadrosuna eklenecek 1 veya 2 futbolculuk kontenjan için düşünülen isimler arasında. Talisca'nın milli takım kadrosu için rakipleri arasında Bordeaux'dan Malcom ve Real Sociedad'dan Willian Jose bulunuyor.

Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 kulvarda görev aldığı 31 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
 

ÖNCE GIULIANO


Brezilya Milli Takımı yetkilileri Fernandao Lazaro ve Matheus Bachi 23 Şubat'ta Fenerbahçe'nin antrenmanında Giuliano'yu izleyecek. Brezilyalı yetkililer burada Giuliano'nun son fiziki durumuna da bakarak, Fenerbahçe teknik ekibiyle de görüşme yapacak.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçtiğimiz ay da benzer bir görüşme yapılmıştı. Milli takımın diğer yetkilileri aynı gün Paulinho ve Coutinho için Barcelona antrenmanında olacak. 
 

ARDINDAN TALISCA


Giuliano'yu izleyen ekip bir sonraki gün Beşiktaş antrenmanında Talisca'yı takip edecek. Nevzat Demir Tesisleri'ne gidecek yetkililer Beşiktaş teknik ekibiyle de görüş alışverişinde bulunacak.
 

İKİLİYE DERBİ MARKAJI


Lazaro ve Bachi 25 Şubat'taki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da Vodafone Park'ta izleyerek hem Giuliano hem de Talisca'nın performansını raporlayacak.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fransızların Gomis ayaklanması!

Fransızların Gomis ayaklanması!
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Fellaini

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Fellaini
Ozan Tufan için af an meselesi

Ozan Tufan için af an meselesi
Minik taraftar dayanamadı!

Minik taraftar dayanamadı!
Curling sporcusu Anastasia Bryzgalova gönülleri fethetti!

Curling sporcusu Anastasia Bryzgalova gönülleri fethetti!
Milli halterci Daniyar İsmayilov, kamp arkadaşı Murat Ekinek'e saldırdı

Milli halterci Daniyar İsmayilov, kamp arkadaşı Murat Ekinek'e saldırdı
İşte TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler

İşte TSK’nın vurduğu sivil görünümlü teröristler
Nusret sosyal medyayı salladı

Nusret sosyal medyayı salladı
Juventus- Tottenham maçı özeti

Juventus- Tottenham maçı özeti
Basel-Manchester City maçı özeti

Basel-Manchester City maçı özeti
Yunanistan'dan şok şike iddiası

Yunanistan'dan şok şike iddiası