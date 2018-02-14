Brezilya kadrosu şekilleniyor!

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ÖNCE GIULIANO

ARDINDAN TALISCA

İKİLİYE DERBİ MARKAJI

Erdinç Şahin

'nın favorilerindenkadrosunu oluşturmak için çalışıyor. Teknik direktör'yi de gözlem alanında tutuyor. Brezilya'nın önde gelen haber kuruluşlarından Globoesporte'ye göre milli takım kurmaylarının kadro planı son 2 aday kadro ağırlıklı olacak. Bu listededa bulunuyor. Giuliano'nun sakatlık yaşamaması halinde Dünya Kupası'nda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.formasıyla sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.ise milli takım kadrosuna eklenecek 1 veya 2 futbolculuk kontenjan için düşünülen isimler arasında. Talisca'nın milli takım kadrosu için rakipleri arasında Bordeaux'dan Malcom ve Real Sociedad'danbulunuyor.Talisca bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 kulvarda görev aldığı 31 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.Brezilya Milli Takımı yetkilileri23 Şubat'ta Fenerbahçe'nin antrenmanında Giuliano'yu izleyecek. Brezilyalı yetkililer burada Giuliano'nun son fiziki durumuna da bakarak, Fenerbahçe teknik ekibiyle de görüşme yapacak.Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçtiğimiz ay da benzer bir görüşme yapılmıştı. Milli takımın diğer yetkilileri aynı gün Paulinho ve Coutinho için Barcelona antrenmanında olacak.izleyen ekip bir sonraki günantrenmanında'yı takip edecek.'ne gidecek yetkililer Beşiktaş teknik ekibiyle de görüş alışverişinde bulunacak.Lazaro ve Bachi 25 Şubat'takimaçını da Vodafone Park'ta izleyerek hem'nın performansını raporlayacak.