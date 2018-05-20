Brezilya mafyası Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın peşinde! Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 132 bin kişiyi 1 milyar TL’den fazla dolandırıp kaçan Mehmet Aydın’ın Brezilya mafyasının da 'dikkatini çektiği' öğrenildi