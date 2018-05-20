Brezilya mafyası Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın peşinde!
Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 132 bin kişiyi 1 milyar TL’den fazla dolandırıp kaçan Mehmet Aydın’ın Brezilya mafyasının da 'dikkatini çektiği' öğrenildi
Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, Mehmet Aydın'ın Bolivya'da inşaat işine girip yatırım yaptığı öğrenildi.
BREZİLYA MAFYASI ACIMASIZLIĞIYLA BİLİNİYOR
Türk İnterpolü tarafından takibe alınan Aydın'ın lüks hayatı nedeniyle acımasızlığıyla bilinen Brezilya mafyasının da dikkatini çektiği bildirildi. Aydın'ın can güvenliği nedeniyle Brezilya'dan da kaçabileceği değerlendiriliyor
SON GÖRÜNTÜSÜ
Mehmet Aydın, ortaya çıkan son fotoğrafında, güneş gözlüğü ve bornozuyla halinden oldukça memnun görünüyor.