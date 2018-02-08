Brezilya Milli Takımı gözlemcileri Anderson Talisca için geliyor!

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya Mili Takımı
gözlemcileri son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken Beşiktaşlı Talisca
, Bordeaux
forması giyen Malcom
ve Real Sociedad
'ın golcüsü Willian Jose
'yi yakından takip edecek.
Üç ismin de Brezilya Milli Takımı'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer bulma şansının az olduğu ancak teknik direktör Tite'nin hücum hattı için seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.
24 Şubat Cuma günü Beşiktaş idmanında Talisca'yı izleyecek olan Brezilya Milli Takımı yetkilileri Fernando Lazaro ve Matheus Bachi, bir gün sonra yapılacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini de tribünden takip edecek ve Anderson Talisca'yı mercek altına alacak.
Erdinç Şahin