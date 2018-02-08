Brezilya Milli Takımı gözlemcileri Anderson Talisca için geliyor!

Erdinç Şahin

Brezilya basınında yer alan habere göre;gözlemcileri son dönemdeki performanslarıyla dikkat çekenforması giyenve'ın golcüsü'yi yakından takip edecek.Üç ismin de Brezilya Milli Takımı'nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer bulma şansının az olduğu ancak teknik direktör Tite'nin hücum hattı için seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.24 Şubat Cuma günü Beşiktaş idmanında Talisca'yı izleyecek olan Brezilya Milli Takımı yetkilileri Fernando Lazaro ve Matheus Bachi, bir gün sonra yapılacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini de tribünden takip edecek ve Anderson Talisca'yı mercek altına alacak.