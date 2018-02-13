Brezilya Milli Takımı'na Giuliano yerine Talisca!

"BU KADARI FAZLA"

Erdinç Şahin

Ligde yakaladığı üstün form grafiğini sürdürenlı futbolseverlerin de ilgisini topladı.'nde,attığı nefis frikik golü yayınlananoyuncuyu yorumlayan futbolseverler, milli takımın teknik patronu Tite'ye çağrıda bulundu.Türkiye'den'nun milli takıma davet aldığını ancak Talisca'nın seçilemediğini ifade eden bir taraftar, "Giuliano her maç çağrılıyor ama Talisca çok iyi oynamasına rağmen yok. Bu kadarı da fazla" dedi. Bir başka futbolsever ise, "Talisca milli takıma çağrılmayı ve yeteneklerini orada sergilemeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.