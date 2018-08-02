Midesinden 51 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul polisi, Brezilya Sao Paulo’dan Atatürk Havalimanı’na gelecek bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisler 27 Temmuz’da Brezilya uyruklu P.A.M.A’yı Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Üstünde ve valizinde yapılan aramada herhangi bir şey bulunamayınca uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren polis, P.A.M.A.'yı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede röntgen çekilerek kontrol edilen P.A.M.A.’nın 51 kapsül halinde 600 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen P.A.M.A. tutuklandı.

DHA