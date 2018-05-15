Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Süper Lig'de forma giyen hiçbir oyuncu Brezilya Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edilmedi.

Brezilya'nın Rusya'da mücadele edecek 23 kişilik kadrosu belli oldu. Uzun süredir seçilip seçilmeyecekleri merak konusu olan Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Fenerbahçeli Guiliano, Brezilya Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı. Teknik direktör Tite sakatlığından dolayı sezonu kapatan Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'ı kadroya dahil etti.

Düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Cássio

Savunma: Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luís, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Geromel

Orta saha: Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Douglas Costa, Willian, Fernandinho, Paulinho, Fred

Forvet: Neymar, Taison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino