Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a geldi

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Erdinç Şahin

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen ve geceyi İstanbul'da geçirenailesi ile birlikte, sabah uçağıya'a geldi.yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Çok soğuk havaya rağmen beni buraya karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum" dedi.Ayrıca'dan kulüp hakkında bilgi aldığını söyledi. Robinho daha sonra Demir Grup Sivasspor Kulüp Tesisleri'ne gitti. Ardından da sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.Robinho için bugün saat 16.00'da taraftarların katılımıyla 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştirilecek. Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da Çin ekibi Evergrande'den ülkesinin takımına transfer olan Robinho, geçen sezon çıktığı 37 maçta 9 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti.