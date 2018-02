Brezilyalılar dikkat! Josef de Souza da dolandırıldı

"SANTOS ÇOK UĞRAŞTI"

"MASRAFLAR İÇİN PARA"

"SAHTE MAİL GÖSTERDİ"

"MALATYA'YA SORUNCA..."

"TEKLİF BEKLİYORUM"

"50 BİN EURO BÜYÜK PARA AMA..."

"SOUZA'NIN KALBİ TÜRKİYE KADAR"

"İNSANLAR KANDIRMAK İSTİYOR"

"1. LİG'DE OYNARIM"

BİLİCA'YI BATIRDI

Erdinç Şahin

İki kişilik bir suç şebekesi... Hedefte Brezilyalı futbolcular var. Karı-koca yaklaşıyorlar, tanışıyorlar. Aylarca yardımcı olup güven kazanıyorlar. Sonra mı? Servet değerinde parayla ortadan kayboluyorlar. Yıllarca ülkemizde forma giyenda mağdurlardan. Çetenin son kurbanı ise FenerbahçeliBrezilyalı yıldızın iyi niyeti 50 bin Euro, yani 235 bin TL’sine mal oluyor. Çetenin ilgi alanı yalnızca futbolcular da değil, ülkemize gelen her Brezilyalı onlar için potansiyel bir hedef. Josef’in hikayesi ise filmlere konu olacak cinsten. Malum kişi Hakan K.. Josef’in eşiyle bir alışveriş merkezinde tanışıyor. Brezilyalı olan ama yıllardır Türkiye’de yaşayan eşiyle birlikte; Souza ailesinin güvenini kazanıyor.Olay da Josef’in 2012’de Gremio’da beraber oynadığı ve çok sevdiği arkadaşı’e Türkiye’de takım bulmak zorunda kaldığı andan itibaren başlıyor. Bundan sonrasını isterseniz Nunes’den dinleyelim...“Brezilya’da işler kendi adıma yolunda gitmeyince’da bir takımdan teklif aldım, oraya gittim, ancak anlaşamadık. Souza ile görüştüm Gürcistan’dayken. O da Andre Santos ile temasa geçti, bir şeyler yapıp yapamayacağımızı araştırdık. Souza bana bilet aldı. Santos ile buluşup, beraber Bolu’ya gittik. Antrenmana çıktım, başkan da oradaydı. İlk etapta almam gereken ücret yaklaşık 5 bin Euro’ydu aylık. Bir süre bekledim. Ancak devamında Başkan şu an için anlaşma yapamayacaklarını söyledi. Ben de İstanbul’a döndüm ve bir şeylerin çıkmasını bekledim.”“Sonrasındabir arkadaşı olduğunu söyledi. Hakan K. isimli kişi. Bize ilktakımlarından’dan teklif geldiğini söyledi. Teklifin yıllık 400 bin Euro olduğunu belirtti. 1+1 yıllık opsiyonlu bir sözleşmeydi. Ancak transfer işlemleri için de sürekli Malatya’ya gidip geldiğini söyledi ve işlemlerin yürütülmesi için de 50 bin Euro istedi. Türkiye’de banka hesabım yok, yanımda da öyle bir tutar yok. Josef’ten yardım istedim ve o da 50 bin Euro’yu verdi.”“O süreçte’nın kendisine sözleşme gönderdiğini söyledi ve bunu da mail ortamında bana gösterdi. Cc’lerde de Ali Ravcı’nın maili var, ismi yazıyor kişi bilgisi olarak. Hakan isimli şahıs da zaten hep kendini güvenilir bir kişi olarak tanıtmıştı. Transferle ilgili bir takım harcamalar yaptığı için de parayı vermekte endişe etmedik. Sözleşmeyi görünce sorun yok diye düşündük. Sonrasında Hakan, ‘bugün yarın, diyerek, ‘teknik direktörle görüştük, Başkan ile görüştük’ diyerek erteledi transferi ve transfer dönemi kapandı, ulaşılamaz hale geldi, ortadan kayboldu.”“Hakan eşi aracılığı ile Souza’ya kendini tanıtıyor. Yani önce bu Hakan’ın Brezilyalı eşi, Souza’nın eşiyle tanışıyor. Hakan da bu şekilde Souza’yla iletişim kurabiliyor. Eşinin hukuk okuduğunu söyleyen, kendini güvenilir insan olarak tanıtan şahıslar. Bunlar aslında bir grup. İnsanların güvenini kazanmak için ciddi uğraşlar veriyorlar. Türkiye’de pek çok Brezilyalı’yı sadece futbolcuları değil çok kişiyi mağdur etmişler. Duyduğum 7-8 olay var. Bunların 2-3’ü direkt futbolculara yönelik. Bunlar yaşandıktan sonra Malatyaspor’dan direktör Burak Çakır’la konuştuk. Hiç kimsenin kulübe gidip, Felipe Nunes adında oyuncu tanıtmadığını, böyle bir görüşme asla yapmadıklarını söyledi. Ancak iş işten geçmişti.”“Transfer kapandıktan sonra profesyonelde oynayamayacağım için İstanbul Süper Amatör 3.Grup’ta oynayan Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile görüştüm ve orada maçlara çıktım. Kendimi hazır tutmak için oynadım. Brezilya’ya dönseydim, evde oturmam gerekecekti. Farklı bir deneyim oldu amatör lig. Ama benim artık profesyonel futbola dönmem lazım. Ya Brezilya’da ya da başka bir ülkede. Süper Amatör’de olma nedenimi insanlara anlatmam çok zor oluyor. Dolayısıyla istediğim seviyede teklifler pek olmadı 1. Lig’den. Hedefim tekrar profesyonele geri dönmek.”“50 bin Euro önemli bir para ama annemin bana öğrettiği şey; önemli olan para değil. Para gider ama önemli olan karakter. Bugün dünyadaki esas sorun futbolun içindeki yolsuzluklar. Burada 50 bin Euro kaybettik ama başka yerde kazanırız. Beni üzen şey kandırılmak, aldatılmak. Pek çok Türk’le tanıştım. Hiç de öyle insanlar değil. Ama ilk geldiğimde böyle bir dolandırma olayını yaşamak güvenimi kaybettirdi. Beyoğlu Yeni Çarşı’da oynayan arkadaşlarımı görünce, Türk halkının ‘Hakan gibi’ olmadığını zaten anladım. Dolandırılmak çok feci bir duyguydu.”“Souza’yı çok eskiden beri tanıyorum. Türkiye’de ünlü bir futbolcudan çok daha başka bir Souza tanıyorum. Hem bana hem eşime hem aileme bu süreçte çok büyük destek verdi, moral verdi. Kalbi Türkiye kadar. Bunu minnet göstermek için söylemiyorum. Bana bazen kendimden bile çok inanıyor. 6 aydır buradayım. Josef’in bana verdiği desteği bu hikayeyi kime anlatırsanız anlatın, inanmaz. Josef kesinlikle aldığı şeyi, bulunduğu yeri sonuna kadar hak ediyor. Beni kendi yanına alması, bir mesaj. Evinde kalıyor olmam, psikolojik olarak destek sağlaması çok başka bir şey.Olay maddi durum değil. Hem Souza hem ben çok mütevazi ailelerden geldik. Hep yanımızda kalabalık aileler vardı. Ve biz de hep öyle olmak istedik. Açıkçası kandırıldığım an benim hayatımdaki en kötü andı.”“Devre arasında bana 1. Lig’den birkaç öneri geldi ancak gerçekleşen bir şey olmadı. Açıkçası birisine güvenmek bir menacere güvenmek de geldiğim noktada çok güç. Souza ile beraber olduğum için insanlar faydalanıp, para anlamında menfaat sağlamak istiyorlar. Ben de kesinlikle buna olanak sağlamam. Souza’nın bana dostluğu, arkadaşlığı çok önemli. Ancak Souza ile arkadaşlığımdan dolayı diğer insanların bunu fırsata çevirmek istemeleri esas sorun. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz.Açıkçası BAL’da mı devam edeceğim, Gürcistan’a mı gideceğim veya Brezilya’ya mı döneceğim bilmiyorum.“Net bir şekilde 1. Lig seviyesinde olduğumu söyleyebilirim. En büyük sorun benim bilgilerim transfermarkt gibi sitelerde pek yok. Son senelere ait. Gürcistan’da sorunlar yaşadım, burada amatörde oynuyorum. Ben iyi futbolcuyum demek yetmiyor, insanlar somut bir şeyler görmek istiyor. Brezilya’daki CV’im çok iyi.”Adeta Brezilyalılar’ın kâbusu olan Hakan Remzi Koçtürk, daha önce Wederson’u da yüksek bir meblağ ile dolandırmış. En büyük mağduru ise ülkemizde uzun yıllar forma giyen Fabio Bilica. Yıldız oyuncu tam 72 bin Euro’sunu şebekeye kaptırdı.