Brigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı

Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'yi destekleyen Brigitte Bardot
, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınlarının yalnızca ünlü olmaya çalıştıklarını savundu.
Fransız dergisi Paris Match
’a konuşan Brigitte Bardot
, “Bu aktrislerin büyük bir çoğunluğu iki yüzlü ve gülünç. Birçok aktris rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra bu olanları anlatırız. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor” dedi.
GÜZEL UFAK BİR POPOM OLDUĞUNU SÖYLEDİKLERİNDE HOŞUMA GİDERDİ
83 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman cinsel taciz kurbanı olmadığını belirterek, “Adamlar bana güzel olduğumu veya güzel ufak bir popom olduğunu söylediklerinde hoşuma giderdi” dedi.
Bardot'nun yorumları Fransız sinemasının efsane aktrisi Catherine Deneuve
'ün de aralarında bulunduğu 100 tanınmış kadının, #BenDe kampanyasını eleştirdiği bir açık mektup yayımlamasının ardından geldi.
Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değilFransız solunun gazetesi Le Monde'da yayımlanan açık mektupta, kadınların, bilhassa profesyonel yaşamda maruz kaldıkları cinsel şiddeti protesto etmelerinin meşru olduğu belirtildi, ama bu protestonun 'cadı avına' dönüştüğü iddia edildi. Mektupta, "Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir" ifadeleri yer aldı. Deneuve gelen tepkiler üzerine cinsel saldırı mağdurlarından özür diledi.
Brigitte Bardot
BRIGITTE BARDOT KİMDİR?
1956 yılında Ve Tanrı Kadını Yarattı
filmiyle aniden seks sembolü haline gelmişti.
1973 yılında sinema kariyerine başlayan ve hayvan haklarının sıkı bir savunucusu olan Brigitte Bardot
daha önce de farklı zamanlarda feminist örgütleri ve kadın hakları savunucularını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.
Can Hakman