Brigitte Bardot MeToo (Ben de) akımına katılan kadınları ünlü olmaya çalışmakla suçladı



BRIGITTE BARDOT KİMDİR?

Can Hakman

Fransa'nın aşırı sağ partisi Ulusal Cephe'yi destekleyen, cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınlarının yalnızca ünlü olmaya çalıştıklarını savundu.Fransız dergisi’a konuşan, “Bu aktrislerin büyük bir çoğunluğu iki yüzlü ve gülünç. Birçok aktris rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra bu olanları anlatırız. Bu kadınlar taciz edildiklerini söylüyor” dedi.83 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman cinsel taciz kurbanı olmadığını belirterek, “Adamlar bana güzel olduğumu veya güzel ufak bir popom olduğunu söylediklerinde hoşuma giderdi” dedi.Bardot'nun yorumları Fransız sinemasının efsane aktrisi'ün de aralarında bulunduğu 100 tanınmış kadının, #BenDe kampanyasını eleştirdiği bir açık mektup yayımlamasının ardından geldi.Deneuve: Erkeğin asılması, baştan çıkarması suç değilFransız solunun gazetesi Le Monde'da yayımlanan açık mektupta, kadınların, bilhassa profesyonel yaşamda maruz kaldıkları cinsel şiddeti protesto etmelerinin meşru olduğu belirtildi, ama bu protestonun 'cadı avına' dönüştüğü iddia edildi. Mektupta, "Tecavüz bir suçtur ancak birini ısrarla ya da sakarlıkla baştan çıkarmaya çalışmak suç değildir" ifadeleri yer aldı. Deneuve gelen tepkiler üzerine cinsel saldırı mağdurlarından özür diledi.1956 yılındafilmiyle aniden seks sembolü haline gelmişti.1973 yılında sinema kariyerine başlayan ve hayvan haklarının sıkı bir savunucusu olandaha önce de farklı zamanlarda feminist örgütleri ve kadın hakları savunucularını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.