Bruno Peres bombası! Teklif yapıldı

Sezonun sona ermesiyle transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmenin yollarını arıyor.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezon alternatifsiz olan Gökhan Gönül'ün yanına bir sağ bek daha alacak. Roma'nın 28 yaşındaki sağ beki Bruno Peres ile ilgilenen Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için kulübüne teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE İDDİASI

Roma'da fazla forma şansı bulamayan Peres'in takımdan ayrılacaklar listesinde olduğu öğrenildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte Brezilyalının transfer listesine konulduğu ve takımdan ayrılacak ilk isimlerden olacağı ifae edildi. Ülkesine geri dönmek istemeyen Bruno Peres'e Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği söylenirken, Torino'nun eski futbolcusu için Beşiktaş'ın Roma'ya teklif yaptığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 6'sı Şampiyonlar Ligi, 1'i İtalya Kupası olmak üzere 25 maça çıkan Bruno Peres, 1 asist yaparken 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.