İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

BTK Başkanı uyardı: Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunu erişime kapatın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları casus uygulamalara karşı uyararak, "Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin" dedi

BTK Başkanı uyardı: Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunu erişime kapatın
Cep telefonlarına yüklenen casus yazılımlar bir kez daha gündeme taşındı. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları bu tür casus uygulamalara karşı uyararak, “Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin” diye konuştu.


‘HEPSİ CASUS YAZILIM DEĞİL’


Casus yazılımların bazılarının kendisini maskelediğini belirten Sayan, “Bunların hepsi casus yazılım olarak bilinmiyor. Application store’larda normal konuşmalarını kaydetmenize yönelik uygulamalar var. Hangi uygulamayı telefonunuza indirirseniz indirin kameraya, mikrofona, rehbere, fotoğraf galerisi gibi yerlere erişim izni istiyor. Bu izinler vasıtasıyla telefonunuzu aslında başkalarının erişimine açıyorsunuz” diye konuştu. Sayan, söz konusu uygulamaların, belli bir ‘server’a bağlı çalışmadığı için kaldırılmasının da kolay olmadığını vurguladı.

Uzmanların verdiği bilgiye göre casus yazılım olduğunu gizleyen sahte uygulamalarla da kişilerin verileri arşivlenebiliyor. BTK’nın analizi sonucu, e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarındaki uygulamanın 32’si sahte çıktı.
 

‘ŞİRKETLER DE KULLANIYOR’


Casus yazılımları sadece eşini, çocuğunu takip etmek isteyenlerin değil şirketlerin de kullandığını belirten Sayan, şöyle devam etti: “Şirketler çalışanlarının telefonlarına bu uygulamaları indirerek alışkanlıklarını takip ediyorlar. Kişisel özgürlükler ve sınırları tartışma konusu. Bununla ilgili dünyada da standart yok.”

Sayan, vatandaşlara “Telefonunuza her uygulamayı indirmeyin. İndirdiğiniz uygulamalar için verdiğiniz izinleri kontrol edin” önerisinde bulundu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

5 yıl çalışma ve 900 gün şartını tamamlayana çift maaş!

5 yıl çalışma ve 900 gün şartını tamamlayana çift maaş!
Danıştay’dan sürücülere müjdeli haber

Danıştay’dan sürücülere müjdeli haber
2018 Maserati Touring Sciàdipersia

2018 Maserati Touring Sciàdipersia
e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi (e-Devlet Miras Sorgulama)

e-Devlet'ten yeni hizmet: Mirasçılık Belgesi (e-Devlet Miras Sorgulama)
İntibakta son söz Meclis'in

İntibakta son söz Meclis'in
Emeklilere özel TOKİ fırsatı

Emeklilere özel TOKİ fırsatı
Polis Akademisi'ne bağlı POMEM'e 10 bin polis alınacak

Polis Akademisi'ne bağlı POMEM'e 10 bin polis alınacak
Karadeniz'de kötü hava balıkçıları etkiledi

Karadeniz'de kötü hava balıkçıları etkiledi
Yer altından ne kadar altın çıkarıldı?

Yer altından ne kadar altın çıkarıldı?
Porsche otomobillerinde blockchain teknolojisi kullanacak

Porsche otomobillerinde blockchain teknolojisi kullanacak
LPG'ye 10 kuruşluk indirim yapıldı

LPG'ye 10 kuruşluk indirim yapıldı