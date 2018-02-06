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BTK'nın düzenlediği programda robot krizi yaşandı

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında robot krizi yaşandı

06 Şubat 2018, Salı 12:48
BTK'nın düzenlediği programda robot krizi yaşandı
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara’da yapılan Güvenli İnternet Günü programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı. Bakan Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi.
 

ROBOT: YAVAŞ KONUŞ

Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum” dedi. 

İşte o görüntüler: 


ROBOT'TAN BAKAN ARSLAN'A: NEDEN BAHSEDİYORSUN?


Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Ahmet Arslan kızdı ve “Değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen” dedi. 










 


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