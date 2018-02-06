BTK'nın düzenlediği programda robot krizi yaşandı

ROBOT: YAVAŞ KONUŞ

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ROBOT'TAN BAKAN ARSLAN'A: NEDEN BAHSEDİYORSUN?

Adem Özdoğan

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara’da yapılanprogramında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı. Bakan Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi.Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerekdedi.Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Ahmet Arslan kızdı vededi.