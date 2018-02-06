BTK'nın düzenlediği programda robot krizi yaşandı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara’da yapılan Güvenli İnternet Günü
programında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın ardından kürsüye Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çıktı. Bakan Arslan'ın konuşma sırasında güvenli internetin önemine değindi.
ROBOT: YAVAŞ KONUŞ
Programın sunucusu olan robot Sanbot araya girerek ”Yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum”
dedi.
İşte o görüntüler:
ROBOT'TAN BAKAN ARSLAN'A: NEDEN BAHSEDİYORSUN?
Sanbot daha sonra da ”Neden bahsediyorsun' deyince Bakan Ahmet Arslan kızdı ve “Değerli arkadaşlar belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen”
dedi.
Adem Özdoğan