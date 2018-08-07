Mahkeme, eski müridi ve ortağı Doktor Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirtip 14 adet senede imza attırdığı suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ‘Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Eraslan'ın hekim olan karısı Meral Eraslan, mahkemede “Cemaat yapılanması içerisinde sömürülen sadece biz değiliz. Bu yapılanma içinde bizim gibi başkalarına da senetler imzalatılıyor.” dedi.

BAŞ VE AVUKATININ MALLARINA TEDBİR KONDU

Haydar Baş’ın yanı sıra avukatı Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konuldu.

HAYDAR BAŞ 15 YILLA YARGILANIYOR

Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında ‘zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2’şer yıl 6’şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şeyma Ulusoy/Sözcü