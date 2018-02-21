Bu acıya yürek dayanmaz: Bebeğini böyle kucakladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 2 buçuk aylık minik Hafsa Nur, yaşam mücadelesini kaybetti. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan minik bebeğin tabutunu, babası kucaklayarak mezarlığa götürdü

Bu acıya yürek dayanmaz: Bebeğini böyle kucakladı
75 gün önce dünyaya gözlerini açan fakat böbrek yetmezliği nedeniyle doğumundan itibaren hastanede tedavi gören minik Hafsa Nur, hayatını kaybetti.

ACILI BABA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

Ramazan Ferdi Açıkel’in kızı minik Hafsa Nur için Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.



Karaçalılık Mahalle Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına minik Hafsa’nın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namaz sonrasında baba Ramazan Ferdi Açıkel, minik kızının tabutunu kucaklayarak aile mezarlığına götürdü.

(Ali Yıldırım /İHA)


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