Bu adam görenleri şaşırtıyor! Bağırmadan duramıyor

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ



TELEFONDA BİLE BÖYLE KONUŞUYOR



BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Gizem Yetil

Ordu’da, bir televizyon kanalında yayınlanan ''nın yapımcısı, program çekimi için Altınordu'ya bağlı Eyüplü Köyü'ne gitti.Burada röportaj yaparken Cemal Akbaş'a mikrofon uzatan Atabay, bağırarak yüksek sesle cevaplar alınca şaşkınlığını gizleyemedi.10 dakikalık röportaj boyunca bağırarak konuşan, adeta karşı dağlara sesini işittiren Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.Program yapımcısı Atabay'ın sosyal medyaya yüklediği röportaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı, binlerce kez izlendi.