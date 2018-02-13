Bu adam görenleri şaşırtıyor! Bağırmadan duramıyor

Ordu’da, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Köşe Bucak Programı
'nın yapımcısı Ümit Atabay
, program çekimi için Altınordu'ya bağlı Eyüplü Köyü'ne gitti.
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Burada röportaj yaparken Cemal Akbaş'a mikrofon uzatan Atabay, bağırarak yüksek sesle cevaplar alınca şaşkınlığını gizleyemedi.
TELEFONDA BİLE BÖYLE KONUŞUYOR
10 dakikalık röportaj boyunca bağırarak konuşan, adeta karşı dağlara sesini işittiren Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.
BİNLERCE KEZ İZLENDİ
Program yapımcısı Atabay'ın sosyal medyaya yüklediği röportaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı, binlerce kez izlendi.
Gizem Yetil