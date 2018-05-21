Bu affı kaçırmayın!

Geçmişe dönük 5 yıllık vergi inceleme riskini ortadan kaldıran af yasası, firmalara stok ve kasa kayıtlarındaki uyumsuzlukları giderme imkanı da getirdi. Vergi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedip kayıtlarındaki uyumsuzlukları giderebilecek.

31 AĞUSTOS'A KADAR

İşletmelerin söz konusu kıymetleri, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile ve bir envanter listesi ile vergi dairelerine 31 Ağustos’a kadar başvurmaları gerekiyor. Maliye’ye bildirilen kıymetler satıldığında satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamayacak.

ÖRNEK BİR HESAP

Kayıtlarda görünen ama fiilen kasada olmayan paralar da kapsamda. Örneğin; X şirketinin 31 Aralık 2017 itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 300 bin lira görülmekle birlikte fiilen kasada 290 bin lira yok. Şirket, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan yüze 3 vergiyi (8700 lira) 31 Ağustos’a kadar ödeyecek.

ECZANELERİ DE KAPSIYOR

Eczaneler de stoklarında yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, 31 Ağustos’a kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecek. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek.

YÜZDE 4'LE KURTULACAK

Örneğin; X Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 100 bin lira olan ilaçlar için düzenlediği faturada 4 bin lira KDV hesaplayarak 27 Ağustos tarihinde beyan etsin. Söz konusu eczane, beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 31 Ağustos'a kadar ödeyecek.