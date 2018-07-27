Bu akşam Ay kızıla boyanacak

2018 yılının son Ay Tutulması, 27 Temmuz Cuma akşamı tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalmasıyla renginin değiştiğini gözlemleyecek olan gözlemciler, benzersiz anlara tanıklık edecek. ‘Kanlı Ay Tutulması’ olarak da tabir edilen tutulma, Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın doğusundan gözlemlenebileceği gibi Türkiye’den de net bir şekilde görünebilecek.