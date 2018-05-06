Bu bardağın dünyada bir benzeri yok!



"AZA KANAAT ETMEYENLERİN ELİNDEKİLERİNİ TAMAMEN ALAN BİR ŞEY İCAT EDEYİM DEDİM"

Can Hakman

Tesisinde kanatlı gezen tavuk projesiyle doğal ve organik bir şekilde yumurta üretimi yapan genç üretici müziği de kullanarak üretimde farklılık oluşturdu. Tavukları stresten uzak tutmak için müzik dinletmeye başladığını kaydeden Yaka, böylece yumurta verimini de arttırdığını dile getirdi. Hediye Yaka, daha çok aralarında klasik müzik ve Ankara havaları da olan eserleri tercih ettiğini belirtti. Sabah ve öğle saatlerinde müziği açtığını ifade eden Yaka, yüzde 30'lara varan verim artışı gördüğünü aktardı. İnternetten yaptığı bir araştırma ile böyle bir uygulama ile tanıştığını ifade eden Yaka, "Canları sıkılmasın diye müzik açıyorum. İnternette araştırdığımda gördüm ki psikolojileri açısından yararlı oluyor. Müziğin çalmasıyla tüneklerde daha sakin duruyorlar. İnsanlar müzik sesini duyduklarında nasıl sessizleşirse tavuklar da öyle sakinleşiyor" dedi.Rizeli ahşap ustasının geliştirdiği bardak gözü doymayanlara büyük ders verirken, bardağı doldururken çizgi aşılırsa bardak birden kendini boşaltmaya başlıyor.İsmine ‘Adalet Kupası’ verdiği kulplu bardak ile doldurmanın sınırını bilmeyen ve arkadaş ortamında kendisine daha fazla içecek dolduranlara ders vermek için bir proje geliştiren Şahin Çolak, kafasında tasarladığı bardak ile bu hayalini gerçekleştirdi. Geliştirdiği bardağın dolma noktasına çizgi çeken Çolak, doldurulan sıvının çizgiyi geçtiğinde boşalmasını sağladı. Fakat geliştirdiği bardak içerisindeki sıvıyı sadece çizilen çizgiye kadar boşaltmıyor, aksine bardağın içindeki tüm sıvıyı dibindeki delikten dışarıya bırakıyor. Bardağı dolduran kişi ise bu bardak sayesinde aç gözlülüğünün cezasını çekmiş oluyor.Yaptığı ilginç bardak ile ilgili açıklamalarda bulunan ahşap ustası Çolak “Biz arkadaşlar ile toplanıp pikniğe gideriz. Bakıyorum ki işe öncülük yapan malı götürüyor. Bu kadar köfte ayransız, susuz, kolasız olmaz. Dolduruyor adam kendine sonuna kadar bize az veriyor, adaletli davranmıyor. 'Aza kanaat etmeyenlerin elindekilerini tamamen alan bir şey icat edeyim' dedim. Araştırdım, oturdum, düşündüm bunu buldum ve başardım. Şimdi dolduruyor kendine o uyanık arkadaşım, bize doldurulduktan sonra geriye bir bakıyor elimde hiç bir şey kalmamış. Bu nereye gitti, kim içti bunu diye soruyor. Yani sistem budur buradan yola çıktım” ifadelerini kullandı.Arkadaş ortamında esprili hale geleceği için bardağın ustası Şahin Çolak’tan bardaktan kendisine de bardak yapmasını istediğini dile getiren Ceyhun Mahmutoğlu isimli vatandaş ise “Hem espri var içerisinde, hem teknoloji var içerisinde. Sonuçta bir proje. Yeni bir ürün çıkartmış, ilginç bir ürün çıkartmış. Zaten ilginç bir ürün her zaman rağbet gören bir üründür. Kesinlikle ben de alacağım” şeklinde konuştu.