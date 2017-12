Bu çorba tam 15 saatte pişiyor!

BALIKESİR’İN EN MEŞHUR YEMEKLERİNDEN…

Gizem Burcu

Kış aylarının vazgeçilmezi, her derde deva kemik suyundan hazırlanan Balıkesir’in etli çorbası tam 15 saatte pişiriliyor.Doktorlar tarafından ısrarla tavsiye edilen çorba, hastaların her derdine derman olduğu kadar, bebeklerin kemik gelişimi için de aileler tarafından tercih ediliyor.Kış aylarında kemik suyundan hazırlanan etli çorba, hastalar ve bebek sahibi aileler tarafından tercih ediliyor. Balıkesir’in zeytinyağlı ve etli yemekleri kadar meşhur etli çorbası hakkında bilgiler veren Balıkesir Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız, "Malum Balıkesir’in eti Türkiye’nin en kaliteli etidir. Balıkesir hayvancılık ve tarımda Türkiye’nin başkenti.Topraklarımız verimli olduğu kadar insanlarımız da emektardır. Etli çorbamızın muhteviyatında tereyağı, un, kemik ve et suyu, yumurta sarısı ve yoğurt bulunuyor. Çorbanın hazırlanışı 12 ila 17 saat gibi bir zaman almaktadır. Çorba hazırlamak bu kadar nasıl sürüyor? Bugün öğlen saat 12’de kazana koyduğumuz kemik yarın sabah 6’ya kadar kaynamaya devam eder. Daha sonra çeşitli işlemlerden sonra çorba kazanlara süzülür, tezgaha çıkartılır. Orada yarım saat kadar demlenme süresi olur. Beklendikten sonra çorba kasesine bir miktar dana eti ilave ederiz. Hafif renklendirilmiş tereyağı çorbanın üzerine konulur. Limon, sirke, sarımsak ile masalara servis yapılır" dedi.Çorbanın zahmetli bir hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Yıldız, "Bu çorbanın mideye o kadar büyük faydası vardır ki inanılmaz. Bunun yanı sıra sağlığa da çok büyük faydaları vardır. Kış gününde zaten Balıkesir’de çorba olmazsa olmazdır. Artık ortopedi doktorları hastalarına kemik suyundan yapılmış etli çorbayı ve kelle paçayı ısrarla tavsiye ediyor. Balıkesir’de hem sembolik bir çorbadır, hem de hastaların derdine dermandır. Bebek gelişiminde bile aileler artık bizim etli çorbamızı alıyor. Bebeklerin gelişmesi kemik yapısının iyileşmesi için halkımız bu çorbayı tercih ediyor" diye konuştu.(İHA)