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Bu da Mars’ın 'vesikalık' fotoğrafı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars Odyssey uzay aracı termal kamerasıyla 2001 yılında çekilen Mars fotoğrafındaki bir ayrıntı sosyal medyada viral oldu

Bu da Mars’ın 'vesikalık' fotoğrafı!
NASA tarafından yeni yayınlanan fotoğraf ‘Mars’ın vesikalık’ fotoğrafı olarak dünyada viral haline geldi.

NASA, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin özelliklerinin yukarıdan neden “yüz” şeklinde görüldüğünü ya da Mars'ın tam olarak neresinde bulunduğunu ise açıklamadı.



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