Bu da Mars’ın 'vesikalık' fotoğrafı!

Yusuf Cevahir

NASA tarafından yeni yayınlanan fotoğraf ‘Mars’ın vesikalık’ fotoğrafı olarak dünyada viral haline geldi.NASA, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin özelliklerinin yukarıdan neden “yüz” şeklinde görüldüğünü ya da Mars'ın tam olarak neresinde bulunduğunu ise açıklamadı.