Bu da Mars’ın 'vesikalık' fotoğrafı!

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Yerel Zincirler Buluşuyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars Odyssey uzay aracı termal kamerasıyla 2001 yılında çekilen Mars fotoğrafındaki bir ayrıntı sosyal medyada viral oldu
Apple Watch güçlendi
Akıllı hoparlör satışları yok satıyor
Galaxy S9’da kulaklık girişi bulunuyor mu?
Çin malı akıllı telefonlarda reklam tuzağı
2018 PS Plus yapımlar netlik kazandı
2017 Silikon Vadisi için başarılı geçmedi
Meizu M6s ortaya çıktı
Apple, bazı eski iPhone'ları yavaşlattığı için özür diledi (iPhone yavaşlama sorunu)
2017’nin kaybedeni Qualcomm oldu
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
Tesla PickUp Üretecek
3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı
Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı
Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi İzmit Körfezi’nde
Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını