Bu da 'merdiven altı' insan kaçakçılığı!

Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçmeye çalışırken durdurulan ve arama yapılan otobüsün orta kapı merdiven boşluğundaki gizli bölmede, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan 3 Gürcü yakalandı

14 Şubat 2018, Çarşamba 14:18
Bu da 'merdiven altı' insan kaçakçılığı!
Artvin Valisi Ömer Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz istihbarat çalışmaları sonucu bir göçmen kaçakçılığının daha önlendiğini belirtti.


VALİ ÖMER DOĞANAY'IN AÇIKLAMASI


Ekiplerin, Gürcistan plakalı bir yolcu otobüsünde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi edindiğini kaydeden Doğanay, şöyle devam etti: "Söz konusu aracı takip eden ekiplerimiz, gerekli tedbirleri alarak aracı beklemeye başladı. Söz konusu araç, 12 Şubat saat 02.46 sularında, Gürcistan uyruklu P.G. idaresinde ülkemizden Gürcistan’a çıkış yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı’na gelmesine müteakip ekiplerimizce fiziki takibe alınmış, gümrük ve tescil işlemlerinin ardından araç arama hangarına çekilmiştir."



Doğanay, yolcu otobüsünün, detaylı arama için X-Ray taramasından geçirilmek üzere Hopa ilçesine getirildiğini bildirerek, "Hopa liman sahasına gidildiğinde şoför, araç içinde kaçak yolcu olduğunu beyan etmiş ve yapılan detaylı aramalar sonrasında aracın orta kapı merdiven boşluğuna zulalı bir bölme yapıldığı görülmüş olup, söz konusu bölmeden Gürcistan uyruklu 2’si bayan 3 kaçak yolcu çıkarılmıştır" ifadesini kullandı.



Öte yandan, yakalanan Gürcistan uyruklu 3 kişinin Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu ve kaçak yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. Hopa Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen şahıslar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 



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