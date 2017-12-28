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Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

İzmir’in Torbalı ilçesinde sahte içki imal edildiği belirlenen yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu üretim tesisine baskın yapıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı 

28 Aralık 2017, Perşembe 21:41
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çapak Mahallesi’ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Depo önüne yanaşan bir TIR'a iş yeri çalışanlarının koli yüklemesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, "fabrika" ayarında olduğu belirlenen sahte içki üretim tesisi ile karşılaştı.          


ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ


Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu olduğu belirlenen tesis içinde, arıtma cihazına bağlı 10’ar bin tonluk 4 su tankı, yüz bin boş şişe, kapaklama ve etiketleme makineleri, boş kapak üzerine marka basan makine, değişik markalara ait çok sayıda ambalaj kutusu, 500 litresi şişelenmiş 4 bin 500 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile yüz binlerce bandrol ve etiket ele geçirdi.          



UYGULAMAYLA BİLE SAHTE OLDUĞU ANLAŞILAMIYOR


Ele geçirilen şişelenmiş sahte içkileri gerçeğinden ayırmanın hayli zor olduğu, cep telefonlarında alkollü içecekleri kontrol amaçlı sunulan bandrol ve barkod kontrol uygulaması ile içkilerin sahte olduğunun anlaşılamadığı belirtildi.  


ÇOK SAYIDA EĞLENCE MERKEZİ VE RESTORANLARLA ANLAŞMA YAPILMIŞ!


Profesyonelce hazırlanmış düzeneklerle üretilen sahte içkilerin yılbaşı kutlamalarında piyasaya sürülmesinin planlandığı, çok sayıda eğlence  merkezi ve restoran ile de anlaşma yapıldığı tespit edildi.  Ekipler, tesisi kiralayan M.K.K’yi gözaltına aldı.          


BAKLİYAT DEPOSU OLARAK KİRALAMIŞLAR


Deponun mülk sahibine ulaşan polis ekipleri, sahte içki üretim tesisi kuran şüphelinin depoyu bakliyat deposu olarak kullanmak üzere kiraladığını, kira kontratında da "bakliyat deposu" yazdığını söyledi.       

Sahte içkilerin satıldığı mekanların belirlenmeye çalışılıyor.


 
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