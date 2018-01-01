Bu formülü uygula 9.132 TL cepte kalsın

DÜRÜST MÜKELLEFE İNDİRİM:

İŞÇİ VE İŞVERENE ARABULUCU:

Adem Özdoğan

Asgari ücretteki artışla primler ile doğum ve askerlik borçlanma tutarları da yükseldi. Primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur'lular ve tarım Bağ-Kur'lular 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. En düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için ise bu tutar 598,70 lira olacak. Aylık avantaj 101,48 lirayı bulacak. Esnafın cebinden yıllık ise bin 217 lira 76 kuruş daha az prim ödemesi çıkacak. Ödemelerini tavandan yapanlar ise indirim kapsamındaysa aylık 5 bin 251 lira yerine 4 bin 490 lira verecek. Burada da aylık kazanç 761, yıllık avantaj 9 bin 132 lirayı bulacak. Tarım Bağ-Kur primlerinde de 5 puanlık indirim sayesinde aylık en az 84,56, en çok 634,22 lira avantaj olacak. Yıllık tutar da alt tutardan ödemede bin 14 lirayı, tavandan ödemede 7 bin 610 lirayı bulacak. İsteğe bağlı sigorta primi de bu yıl en az 649,44 lira olarak uygulanacak.Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim yolu 2018 ile birlikte başlayacak. İlk olarak 2017'nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018'in Mart ve Nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak.İşçi ve işveren arasındaki tazminat, yıllık izin, fazla mesai gibi anlaşmazlıkların çözümünde 1 Ocak 2018'den itibaren arabulucu sistemi devreye girecek. Arabulucular anlaşmazlığı en geç 1 ayda sonuca bağlayacak..