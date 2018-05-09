Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra öldü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na eşiyle birlikte tatile gelen İzmirin Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra öldü
Rize Ayder Yaylasında eşiyle birlikte tatilini geçiren Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş, sabah saatlerinde kaldığı odada fenalaştı. Durumu fark eden eşi, otel yetkililerinden yardım istedi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Kaçkar Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Öztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öztaş, kendisine ait sosyal medya hesabından ölmeden bir süre önce eşiyle birlikte gezdiği bölgede çekildiği anı fotoğraflarını 'Her şey çok güzel' başlığıyla paylaşmıştı.

 


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