Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra öldü

Büşra Kamış

Rize Ayder Yaylasında eşiyle birlikte tatilini geçiren Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş, sabah saatlerinde kaldığı odada fenalaştı. Durumu fark eden eşi, otel yetkililerinden yardım istedi.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Kaçkar Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Öztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öztaş, kendisine ait sosyal medya hesabından ölmeden bir süre önce eşiyle birlikte gezdiği bölgede çekildiği anı fotoğraflarını 'Her şey çok güzel' başlığıyla paylaşmıştı.