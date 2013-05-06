Bu görüntü için 30 ameliyat oldu

Japon manken Vanilla bugüne kadar 30 farklı estetik ameliyat geçirdi. Vanilla, gerçek bir porselen bebeğe benzeyene kadar durmayacağını söylüyor.

Vanilla'nın ameliyatlara başlamadan önce 17 yaşındaki hali.İlk ameliyatını 19 yaşında oldu.

Bugüne kadar geçirdiği 30 ameliyat için 102 bin dolar harcadı.Vanilla en büyük hayalinin yaşayan bir porselen bebeğe dönüşmek olduğunu söylüyor.

Vanilla, bir sonraki aşamada boyunu uzatmayı ve göğüslerini büyütmeyi planlıyor.

ntvmsnbc