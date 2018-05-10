Bu hafta 11 film vizyona girecek



MURTAZA



TUTSAK



HEMŞİRE



ÖĞRENCİ KAFASI: SOYGUN



ELİM SENDE



EYVAH ANNE OLUYORUM



10X10



CEHENNEMDEN SELFIE



MR. GAY SYRIA



KRAL ŞAKİR'İN OYUN ZAMANI

Can Hakman

Onur Ünlü'nün yönettiği; Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Turgut Tuncalp ve İncinur Daşdemir'in oynadığı "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" adlı film bugün izleyici ile buluşuyor.Senaryosu da Onur Ünlü'ye ait olan polisiye komedi türündeki film; bir cinayet masası dedektifinin gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları konu ediniyor.Cezmi Baskın ve Meral Çetinkaya'nın başrollerinde yer aldığı "Murtaza" adlı film seyirciyle buluşacak.Özgür Sevimli'nin yönetmenliğini yaptığı dram türündeki film; yıllar önce ama olan karısından, kızlarının ölümünü gizleyen bir adamın hikayesini odağına alıyor.Beyza Çimenot'un yönettiği; Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Tayfun Sav, Umut Özkan, Reyhan İlhan, Ece Baykal ve İbrahim Muratoğlu gibi isimlerin rol aldığı korku filmi "Tutsak"; akıl hastanesinde geçen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.Dilek Çolak'ın yönettiği; Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna, Sertaç Ekici ve Serhat Özcan'ın oynadığı "Hemşire"; mutsuz bir evlilik batağına saplanmış ve hayattaki teselliyi diyet yapmakta bulan bir kadının hikayesini odağına alıyor.Ayhan Sonyürek'in yönettiği "Öğrenci Kafası: Soygun", bir grup üniversite öğrencisi arkadaşın, tasarladıkları bilim kurgu filmini çekebilmek için bir soyguna kalkışmasını anlatıyor.Komedi türündeki gençlik filminde; Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Tolgar Özaltındere, İlayda Fidanlık, Emel Çetin, Kaan Deringöl, Oben Onur, Merve Akaydın ve Mustafa Gültekin oynuyor.Banu Kaptanoğulları'nın yönettiği; Seda Kement, Serkan Gürkan, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Tayfun Sav ve Belkıs Akçil'in oynadığı "Elim Sende"; iki gencin inişli çıkışlı ilişkilerine bakış atıyor.Camille Cottin ve Juliette Binoche'un başrollerinde yer aldığı "Eyvah Anne Oluyorum"; eş zamanlarda hamile olduklarını öğrenen ve bir türlü iyi geçinemeyen anne-kızın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.Fransız genç yönetmen Noemie Saglio'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde; anne kızı canlandıran başroldeki Camille Cottin ve Juliette Binoche'ye Lambert Wilson ile Catherine Jacob eşlik ediyor.Suzi Ewing'in yönetmenliğini yaptığı gerilim filmi "10x10"un başrollerinde Luke Evans ile Kelly Reilly oynuyor.Karısını bir hastanede şüpheli şekilde yitiren bir adamın; intikam almak için kaçırdığı ve 10 metrekarelik bir hücrede tuttuğu hastanenin hemşiresinden bir şeyleri itiraf etmesini beklerken, çok daha ciddi gerçeklerle karşılaşmasını konu alıyor.Alyson Walker, Tony Giroux, Meelah Adams, Ian Butcher, Shaun Morse gibi isimlerin rol aldığı "Cehennemden Selfie" adlı filmin yönetmen koltuğunda Erdal Ceylan oturuyor.Almanya ve Kanada ortak yapımı film; ABD'de yaşayan bir gencin, Almanya'dan gelen kuzeninin ardından evinde yaşanan tuhaf olaylar etrafında dönüyor.Ayşe Toprak'ın yazıp yönettiği "Mr. Gay Syria" film, iki eşcinselin, hayatlarını yeniden şekillendirmeye çalışırken yaşadıklarını konu ediniyor.Berk Tokay ve H. Can Dizdaroğlu'nun yönettiği haftanın yerli animasyon film "Kral Şakir Oyun Zamanı"; bir laboratuvar deneyi sonucu açılan kapı ile kendilerini cep telefonu oyunlarının dünyasında bulan Şakir ile ailesinin hikayesini anlatıyor.AA