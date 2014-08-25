Bu hafta sıcaktan kavrulacağız!

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre bu hafta, 29 Ağustos Cuma gününe kadar, hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında) hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

39 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

En yüksek hava sıcaklıklarının 36-39 C dereceler arasında gerçekleşeceğine dikkat çekilen açıklamada "Ülkemizin güney kesimlerinde normallerinin 2–4 derece üzerinde, kuzeyinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Cuma günü ve hafta sonunda yurdun iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji ayrıca yurdun iç ve güney bölgelerinde tahmine dilen yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda tavsiyede bulundu.