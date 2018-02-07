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Bu hastalık 1 milyardan fazla kişiyi ilgilendiriyor (Hipertansiyon nedir?)

Dünyada 1 milyardan fazla kişinin muzdarip olduğu tansiyon yüksekliği böbreklere, beyine ve göze de zarar verebiliyor. Kan basıncı kontrol altına alındığında ise kalp yetmezliği, inme ve diğer kardiyovasküler hastalıklar önlenebiliyor

07 Şubat 2018, Çarşamba 12:17
Bu hastalık 1 milyardan fazla kişiyi ilgilendiriyor (Hipertansiyon nedir?)
Hipertansiyon kan basıncının büyük değerin 140, küçük değerin ise 90 milimetre üzerinde olduğu durumlarda ortaya çıktığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Avcı, dünyada 1 milyardan fazla insanın yüksek tansiyondan etkilendiğini söyledi.

Doç.Dr. Ahmet Avcı "Tek ilaçtan çok aynı anda birkaç ilacın birlikte kullanılmasıyla daha etkin değerler alınabiliyor. Yine 1 ay kadar önce Amerika'da yayınlanan tansiyon kılavuzunda tansiyon yüksekliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Özellikle kalp damar hastalıkları açısından riski yüksek bulunan hastalar da tansiyonun büyük 13, küçük 8 ve altına düşürülmesinin hastalarda daha da kıymetli olduğunu ve daha çok faydalar sağlandığı bir kez daha açıklandı. Tansiyon yüksekliği ömür boyu kontrol altında olmalı ve devamlı tedavi edilmeli" dedi.

YÜZDE 90'ININ SEBEBİ BULUNAMIYOR

Doç. Dr. Ahmet Avcı, "Şu andaki bilimsel ve tıbbi gelişmelere rağmen tansiyon yüksekliğinin yüzde 90'ının sebebi tam bulunamıyor. Ancak tansiyon yüksekliği olan hastaların sadece yüzde 10'unda bu rahatsızlığın sebebi tespit edilebiliyor. Bunlar da genellikle böbrek rahatsızlıkları, şeker hastalıkları, hormonal veya irsi bozukluklar olabiliyor. Eğer erken yaşta ya da ileri yaşlarda başlamışsa ve hızlı bir şekilde yükseliyorsa, beraberinde eşlik eden başka hastalıklar varsa tedavi edilmesi çok önemlidir" diye konuştu.


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