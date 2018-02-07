Bu hastalık 1 milyardan fazla kişiyi ilgilendiriyor (Hipertansiyon nedir?)

YÜZDE 90'ININ SEBEBİ BULUNAMIYOR

Senim Tanay

Hipertansiyon kan basıncının büyük değerin 140, küçük değerin ise 90 milimetre üzerinde olduğu durumlarda ortaya çıktığını ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Avcı, dünyada 1 milyardan fazla insanın yüksek tansiyondan etkilendiğini söyledi.Doç.Dr. Ahmet Avcı "Tek ilaçtan çok aynı anda birkaç ilacın birlikte kullanılmasıyla daha etkin değerler alınabiliyor. Yine 1 ay kadar önce Amerika'da yayınlanan tansiyon kılavuzunda tansiyon yüksekliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Özellikle kalp damar hastalıkları açısından riski yüksek bulunan hastalar da tansiyonun büyük 13, küçük 8 ve altına düşürülmesinin hastalarda daha da kıymetli olduğunu ve daha çok faydalar sağlandığı bir kez daha açıklandı. Tansiyon yüksekliği ömür boyu kontrol altında olmalı ve devamlı tedavi edilmeli" dedi.Doç. Dr. Ahmet Avcı, "diye konuştu.