Bu havalimanında sanal paralar da geçecek

Nazlı Erdol

'nınçok yakın bir zamanda dünyada bir ilk olarakhavalimanı haline gelecek. Havalimanı, bütün terminaldeve‘i kabul eden kripto para bazlı dükkanlar, kafeler ve restaurantlar açmak için yerel ve uluslararası şirketlerle işbirliği yapıyor.Havalimanı, birişletim sistemi olanile işbirliği yaparak yolcularına kripto para ile ödeme yapma imkanı sunacak.Diğer ülkelerden gelen olumsuz eleştirilere rağmen, bu hareket Avustralya’nınve dijital ödeme yöntemlerine yaklaşımına dikkat çekiyor. Koinbülteni'nde yer alan habere göre;’den gelen yasaklamanın ve’den gelen tehditlerin ardından Avustralya’nın izlediği bu politikanın açıklığı, kripto para yatırımcıları için hoş bir karşılama olacak.