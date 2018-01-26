Bu havalimanında sanal paralar da geçecek

Avustralya
'nın Brisbane Havalimanı
çok yakın bir zamanda dünyada bir ilk olarak kripto para
havalimanı haline gelecek. Havalimanı, bütün terminalde Bitcoin
, Ether
ve Dash
‘i kabul eden kripto para bazlı dükkanlar, kafeler ve restaurantlar açmak için yerel ve uluslararası şirketlerle işbirliği yapıyor.
Havalimanı, bir kripto para
işletim sistemi olan TravelbyBit
ile işbirliği yaparak yolcularına kripto para ile ödeme yapma imkanı sunacak.
Diğer ülkelerden gelen olumsuz eleştirilere rağmen, bu hareket Avustralya’nın kripto para
ve dijital ödeme yöntemlerine yaklaşımına dikkat çekiyor. Koinbülteni'nde yer alan habere göre; Çin
’den gelen yasaklamanın ve Güney Kore
’den gelen tehditlerin ardından Avustralya’nın izlediği bu politikanın açıklığı, kripto para yatırımcıları için hoş bir karşılama olacak.
Nazlı Erdol