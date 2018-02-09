15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Bu ilanı verenler şimdi yandı

17-25 Aralık kumpasının hemen ardından FETÖ lideri Gülen’in ‘Bank Asya’ya para yatırın’ talimatına uyarak, internet sitelerine ‘Evimi Bank Asya için satıyorum', 'Safım belli olsun’ tarzında ilanlar veren FETÖ’cülerin, emniyette tek tek kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilere ait bilgiler, haklarında işlem yapılması için ikamet ettikleri illere gönderildi

09 Şubat 2018, Cuma 09:35
Bu ilanı verenler şimdi yandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede ana delillerden sayılan 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’daki hesap artışlarına dair kritik bir çalışma yapıldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in 2014 yılı Ocak ayında "Bank Asya’ya para yatırın" talimatının ardından, o süreçte çok sayıda kişinin internet sitelerine ev-araba-arsa satışı üzerine ilan verdiği görüldü.

300 KİŞİLİK LİSTE YAPILDI
 
O dönem İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kritik bir arşiv oluşturduğu öğrenildi. İnternet sitelerine Bank Asya’ya para yatırmak için ev-araba-arsa satışına dair ilan veren isimler ‘Paralel yapı bağlantılı’ bilgisiyle kayda alındı.
 
ŞİMDİ İNKÂR EDİYORLAR
 
İşte o arşiv, şimdi FETÖ’ye üye olmak suçlamasında ana delillerden sayılan Bank Asya’daki hesap artışlarına maddesine dair 300 kişilik şüpheli listenin oluşmasını sağladı. Söz konusu listenin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, şüphelilerin ikametlerinin bulunduğu illere gönderildiği öğrenildi. Operasyonun İstanbul ayağında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin o dönem verdiği ilanları, emniyet sorgusunda reddetmeye çalıştığı öğrenilirken, polisin ilan numaraları ile durumu ispatladığı belirtildi. Öte yandan şüpheliler arasında, işçi, memur, yurt müdürleri ve öğretmenler yer alırken, memur ve öğretmenlerin KHK ile ihraç edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

 
İŞTE O İLANLARDAN BAZILARI
 
İlanlar arasında bir işçinin cep telefonunu satmaya çalıştığı anlaşılırken, "Safım belli olsun diye cep telefonumu satıyorum" yazdığı belirtildi. Diğer ilanlar arasında en dikkat çekici olanlar; "Oturduğum evi satıyorum. Kabul edilirse aynı evde kiracı olarak kalmaya razıyım", "Maruz kaldığımız zulme karşı safımı belli etmek için, Bank Asya için denize sıfır villamı ve arabamı satıyorum.” 

Yenişafak


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstifa eden AK Parti eski Aydın İl Başkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı

İstifa eden AK Parti eski Aydın İl Başkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı
Kamuda çok sayıda bürokrat görevden alındı

Kamuda çok sayıda bürokrat görevden alındı
Son dakika! Ankara'da PKK/KCK üyesi 17 kişiye 'Afrin' gözaltısı

Son dakika! Ankara'da PKK/KCK üyesi 17 kişiye 'Afrin' gözaltısı

E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)

E-Devlet'te 1 saatte 33 bin kişi soyağacını sorguladı (e-Devlet soyağacı sorgulama)
İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor

İstanbul'a yeni kayıt alınmıyor
Çağrı merkezi ile sahte ilaç tuzağı

Çağrı merkezi ile sahte ilaç tuzağı
Yaşamak için

Yaşamak için
e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

e-devlet soyağacı sorgulama hizmeti geldi (e-devlet şifresi nasıl alınır?)

TSK'dan Afrin'e hava harekatı (Zeytin Dalı Harekatı’nda 20’nci gün)

TSK'dan Afrin'e hava harekatı (Zeytin Dalı Harekatı’nda 20’nci gün)
TOKİ konutlarını kiraya verince haklarını kaybettiler

TOKİ konutlarını kiraya verince haklarını kaybettiler

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li meslektaşı Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li meslektaşı Mattis ile görüşecek