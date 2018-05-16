Bu iş kazası, bir anneye kaderin en acı cilvesi oldu

​Olay, 17 Nisan günü Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ağır sanayi makineleri üreten ve montajı yapılan bir firmada çalışan Ümit Deveci'ye, su deposuna kaynak yaparken, vinç çarptı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, evli olan Deveci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KAYNAK YAPARKEN VİNÇ ÇARPTI

Kameralara yansıyan görüntülere göre hızla gelen vinç, ray üzerinde kaynak yapan Ümit Deveci'ye çarptı; Deveci de demir kolonla vinç arasında sıkışarak can verdi.

ŞİRKETİ 500 MAĞDURA YARDIMCI OLDU

Ümit Deveci'nin hayatını kaybetmesi, en çok annesi Sema Deveci'yi yıktı, kaderin acı bir cilvesi oldu. Çünkü acılı anne, kurduğu kaza danışmanlık şirketiyle 10 yıl boyunca bu tür iş ve trafik kazalarında hayatlarını kaybeden ya da yaralananlara hem hukuki anlamda, hem de resmi prosedürlerde yardımcı oldu.

Şirketi aracılığıyla ve özel olarak bugüne kadar yaklaşık 500 mağdura yardım etti, haklarını savunup, hukuk mücadelelerinde destek verdi.

'KIYAFETİNDE KORUYUCU YOKTU' İDDİASI

Sema Deveci şimdi de oğlu için mücadele başlattı. Deveci, oğlunun da iş güvenliğinden yoksun çalıştığı için yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. Bugüne kadar ilgilendiği davalarda en çok iş güvenliği eksikliklerinden insanların hayatlarını kaybedip, yaralandığını gördüğünü anlatan Deveci, "Oğlumun ölümünde iş güvenliği önlemleri alınmamıştı, kıyafetinde koruyucu yoktu. Büyük bir ihmal sonrasında oğlum hayatını kaybetti. Ben ilgilendiğim davalardan sonra artık işyeri sahiplerinin bu kadar rahat hareket etmelerine katlanamıyorum. Çünkü işyerinde yaşanan kazaya gittiğim zaman, gördüğüm belki de tek eksiklik iş güvenliğinin olmaması. Cezalar, caydırıcılıktan uzak oluyor. Bunların yaptırımlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Ben de bunun içini mücadele edeceğim. Ümit artık bütün çalışanlara umut olacak. Oğlum için hukuk mücadelesi vereceğim" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)