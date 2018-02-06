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Bu ışıltıya bayılacaksınız

BECCA odağına yine ışıltıyı alıyor ve kadınlara mücevherler gibi parıltılı bir makyajın sözünü veriyor. Ocean Jewels Koleksiyonu’ndaki far paleti, aydınlatıcı palet ve gloss ışıltısıyla göz dolduruyor

Bu ışıltıya bayılacaksınız
Işık ve suyun sürekli değişen doğasından ilham alındı.

Ocean Jewels Koleksiyonu ufuk ışığının büyüsünden ilham alınarak yaratıldı çünkü aynı ışığın ve rengin okyanus yüzeyinde baş döndürücü etkiler yaratması gibi bu far paleti de gözlerde harikalar yaratıyor. BECCA’nın parlak tonları yepyeni bir görünüm için renklerden %100 faydalanılmasını sağlıyor.

Seashell – Nötr/hafif fildişi bej
Abalone Çift renkli pastel mor
Ocean Jasper – Kırmızı, mavi ve yeşil pırıltılarıyla çift renkli kahverengi
Mermaid Pearl – Parıltılı holografik far
Tourmaline – Göz kapağı çizgileri için nötr bir koyu kahverengi
Sandstone – Turuncu izleri olan metalik bakır
Spirit Quartz  Hafif mor izleri olan koyu gümüş
Fiyat: 199 TL


OCEAN JEWELS AYDINLATICI PALET


Shimmering Skin Perfector Koleksiyonunu tamamlamak için herkesin imrenerek baktığı bu sınırlı sayıdaki palet değerli taşlardan ilham almış beş tonla sunuluyor.
Coral Crystal – Sedefli altın tonlarıyla yoğunlaştırılmış parlak şeftali-pembe
Citrine – Keskin, altın vurgularıyla taze bir renk tonu
Aquamarine – Sedefli, soğuk mor, pırıltılarıyla ince gök mavisi
Pink Pyrite – Altının ışıldayan parıltısıyla yoğunlaştırılmış ışıl ışıl bir pembe

Sunstone – Sedefli altın tonlarıyla parlak kum beji
Fiyat: 250 TL


LIPTUITIVE GLOW GLOSS


Bu yoğun nemlendirici parlatıcı, pH teknolojisi sayesinde dudakların su seviyesine göre tepki veriyor ve kişiye özel bir renk bırakıyor. Renk ürün uygulandıktan yaklaşık bir dakika sonra ortaya çıkıyor, pembenin harika dokunuşuyla dudaklarınızı büyütüyor. Zarif bir parlaklık için sedefli ince parçacıklarla yoğunlaştırılmış parlatıcı, okyanus yüzeyine yansıyan tatlı şafak ışığını anımsatıyor.

Formül:
  • Bu eşsiz formül, kişiselleştirilmiş bir görünüm için dudakların doğal pH’ına uyum sağlıyor.
  • Yumuşak pembeden erik rengine kadar harika, kişiselleştirilmiş bir renk sağlayarak tüm cilt tonlarını mutlu eden evrensel bir ton sunuyor.
Fiyat: 129 TL



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