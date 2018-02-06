Bu ışıltıya bayılacaksınız



OCEAN JEWELS AYDINLATICI PALET



LIPTUITIVE GLOW GLOSS

Bu eşsiz formül, kişiselleştirilmiş bir görünüm için dudakların doğal pH’ına uyum sağlıyor.

Yumuşak pembeden erik rengine kadar harika, kişiselleştirilmiş bir renk sağlayarak tüm cilt tonlarını mutlu eden evrensel bir ton sunuyor.

Elif Bayram

Işık ve suyun sürekli değişen doğasından ilham alındı.Ocean Jewels Koleksiyonu ufuk ışığının büyüsünden ilham alınarak yaratıldı çünkü aynı ışığın ve rengin okyanus yüzeyinde baş döndürücü etkiler yaratması gibi bu far paleti de gözlerde harikalar yaratıyor. BECCA’nın parlak tonları yepyeni bir görünüm için renklerden %100 faydalanılmasını sağlıyor.Nötr/hafif fildişi bej–Çift renkli pastel morKırmızı, mavi ve yeşil pırıltılarıyla çift renkli kahverengiParıltılı holografik farGöz kapağı çizgileri için nötr bir koyu kahverengiTuruncu izleri olan metalik bakırHafif mor izleri olan koyu gümüşShimmering Skin Perfector Koleksiyonunu tamamlamak için herkesin imrenerek baktığı bu sınırlı sayıdaki palet değerli taşlardan ilham almış beş tonla sunuluyor.Sedefli altın tonlarıyla yoğunlaştırılmış parlak şeftali-pembe– Keskin, altın vurgularıyla taze bir renk tonu– Sedefli, soğuk mor, pırıltılarıyla ince gök mavisi– Altının ışıldayan parıltısıyla yoğunlaştırılmış ışıl ışıl bir pembe– Sedefli altın tonlarıyla parlak kum bejiBu yoğun nemlendirici parlatıcı, pH teknolojisi sayesinde dudakların su seviyesine göre tepki veriyor ve kişiye özel bir renk bırakıyor. Renk ürün uygulandıktan yaklaşık bir dakika sonra ortaya çıkıyor, pembenin harika dokunuşuyla dudaklarınızı büyütüyor. Zarif bir parlaklık için sedefli ince parçacıklarla yoğunlaştırılmış parlatıcı, okyanus yüzeyine yansıyan tatlı şafak ışığını anımsatıyor.