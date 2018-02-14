Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'

ABD, siyaset dünyasının üst düzey isimlerine gönderilen gizemli ‘beyaz toz’ için alarma geçti. Dün ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki ofisine bir zarf içinde beyaz bir toz gönderilirken, bundan bir gün önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Vanessa’nın New York'taki adresine benzer şekilde benzer bir madde gönderilmişti

Bu kez Obama'ya gönderildi! ABD’yi alarma geçiren şüpheli 'beyaz toz'
Önceki gün, ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın eşi Vanessa’ya gönderilen gizemli beyaz toz endişe yaratmıştı. Bundan tam 24 saat sonra ise aynı paketleme şekliyle, bu kez eski Başkan Barack Obama’nın Washington’daki ofisine pudra şeklinde beyaz bir madde gönderildi. Yetkililer, toz şeklindeki şüpheli beyaz madde için alarma geçti.

ABD Eski Başkanı Barack Obama’nın Washington’daki ofisine zarf içinde gönderilen ‘beyaz madde’ kısa süreli paniğe neden oldu. Gönderen bilgisinin bulunmadığı zarfın içindeki maddenin bebek pudrası olduğu öne sürüldü. 



Olay yerine intikal eden Battalion İtfaiye ve Acil Tıbbi Hizmetler Başkanı Edward Smith, mektubun Hong Kong’dan gönderilmiş olduğunu ve beyaz maddenin bebek pudrası olabileceği aktardı. Mektupta, “Sen korkunç birisin ve şimdi hak ettiğini al” ifadeleri yer alırken, beyaz maddenin mısır nişastası olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

Dün yerel saatle öğlen 12.30 sularında gerçekleşen olay sırasında, Barack Obama’nın ofiste olup olmadığı henüz bilinmiyor. Washington’da Ocak 2017’den bu yana ofisi bulunan Obama, ofisine yaklaşık 1.5 kilometre metre mesafedeki Kalorama bölgesinde yaşıyor.

Her iki olay, 11 Eylül’den bir sonraki gün yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan şarbonlu mektupları hatırlattı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit korkunun değil, umudun kaynağıdır
ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor

ABD'li Julia Caples nişanlısının kanını içiyor
Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti

Putin ile görüşmesi hayali çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı istifa etti
ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı
Son dakika... Putin hasta mı? Programlarını iptal etmesi spekülasyonlara yol açtı

Son dakika... Putin hasta mı? Programlarını iptal etmesi spekülasyonlara yol açtı
Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi

Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi
Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!

Trump’ın avukatı porno yıldızına sus payını itiraf etti!
Fizikçi Michio Kaku 20 yıl sonraki hayatımızı anlattı

Fizikçi Michio Kaku 20 yıl sonraki hayatımızı anlattı
Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi

Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi
Son dakika... Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı

Son dakika... Saakaşvili, gözaltı anının görüntülerini paylaştı
ABD’de uçağın motor kapağı havada koptu

ABD’de uçağın motor kapağı havada koptu