Bu kitap bilinmeyen Barış Manço'yu anlatıyor





YAZAR TAMER ŞAHİN HAKKINDA...

Elif Bayram

Barış Manço’nun,olarak anılmasını sağlayan seyahatlerinde Hindistan’dan Japonya’ya, Mısır’dan Azerbaycan’a kadar 148 ülkeyi birlikte gezen menajer Tamer Şahin, ‘Barış ağabeyini’, ona daha çok yaklaşabilmek adına anlattı.“Onunla ağabey kardeş, et ile tırnak gibiydik. Atardamarım derdi bana. Şu an yaşasaydı 75 yaşında olacaktı ve biz hala Adam Olacak Çocuk’u çekiyor olurduk. Büyük kanal olmasına gerek yok, yerel kanal bile olsa çekmeye devam edeceğim derdi. Çok özlüyorum onu”diye konuştu. Barış Manço’nun konserlerine biletsiz girmeyi hayal ederken, birdenbire yolu onunla kesişen Şahin, 20 yıl Barış’la geçen anılarını Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı ile anlatıyor.26 Kasım 1953’te Adana’da doğdu. 1976 yılında “Saklambaç Fotoroman Kralı” seçildi. 1977’de “Neşeli Günler” adlı filmde Adile Naşit ve Münir Özkul’un en büyük oğlunu canlandırdı. 1981 senesine kadar reklamcılık sektöründe çalışmalar yaptı. Bu yıldan itibaren Barış Manço’nun ölümüne kadar menejerliğini ve “7’den 77’ye” adlı televizyon programının yapım sorumluluğunu üstlendi. Tamer Şahin, şu sıralar kültür ve sanat organizasyonları yaparak hayatını devam ettirmektedir.