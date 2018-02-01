Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Bu kitap bilinmeyen Barış Manço'yu anlatıyor

Barış Manço’nun 20 yıllık arkadaşı ve menajeri Tamer Şahin’in anılarını kaleme aldığı, “Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı” isimli kitabının 2. baskısı çıktı. Bundan tam 19 yıl önce, 1 Şubat 1999’da kaybettiğimiz sanatçı, besteci ve söz yazarı Barış Manço’nun bilinmeyen yönlerini ve yol arkadaşlıklarına dair 20 yıllık anılarını anlatan kitap, tüm “Barışseverlerle” tekrar buluşuyor

01 Şubat 2018, Perşembe 14:19
Bu kitap bilinmeyen Barış Manço'yu anlatıyor
Barış Manço’nun, Barış Çelebi olarak anılmasını sağlayan seyahatlerinde Hindistan’dan Japonya’ya, Mısır’dan Azerbaycan’a kadar 148 ülkeyi birlikte gezen menajer Tamer Şahin, ‘Barış ağabeyini’, ona daha çok yaklaşabilmek adına anlattı.

Tamer Şahin, “Onunla ağabey kardeş, et ile tırnak gibiydik. Atardamarım derdi bana. Şu an yaşasaydı 75 yaşında olacaktı ve biz hala Adam Olacak Çocuk’u çekiyor olurduk. Büyük kanal olmasına gerek yok, yerel kanal bile olsa çekmeye devam edeceğim derdi. Çok özlüyorum onu”diye konuştu. Barış Manço’nun konserlerine biletsiz girmeyi hayal ederken, birdenbire yolu onunla kesişen Şahin, 20 yıl Barış’la geçen anılarını Hala Yazıp Çizecek Birkaç Satırım Kaldı ile anlatıyor.



YAZAR TAMER ŞAHİN HAKKINDA...


26 Kasım 1953’te Adana’da doğdu. 1976 yılında “Saklambaç Fotoroman Kralı” seçildi. 1977’de “Neşeli Günler” adlı filmde Adile Naşit ve Münir Özkul’un en büyük oğlunu canlandırdı. 1981 senesine kadar reklamcılık sektöründe çalışmalar yaptı. Bu yıldan itibaren Barış Manço’nun ölümüne kadar menejerliğini ve “7’den 77’ye” adlı televizyon programının yapım sorumluluğunu üstlendi. Tamer Şahin, şu sıralar kültür ve sanat organizasyonları yaparak hayatını devam ettirmektedir.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çocuk kitap günleri başlıyor

Çocuk kitap günleri başlıyor
Fotoğraftan filizlenen öyküler genç okurlarıyla buluşuyor

Fotoğraftan filizlenen öyküler genç okurlarıyla buluşuyor

Gençlik yazarı Lucy Keating'ten: Bu Benim Dünyam

Gençlik yazarı Lucy Keating'ten: Bu Benim Dünyam
Piyon Poi’nin Okyanus Macerası 

Piyon Poi’nin Okyanus Macerası 
Dünyanın en küçük hediyesi

Dünyanın en küçük hediyesi
Balköpüğü-Tatlı Bir Sürpriz

Balköpüğü-Tatlı Bir Sürpriz
Kısa Çoraplı Zürafa

Kısa Çoraplı Zürafa
Çubuk Kedi-İki Kediciğin Hikayesi

Çubuk Kedi-İki Kediciğin Hikayesi
Kırmızı Köpek

Kırmızı Köpek
101 Tekerleme

101 Tekerleme
Geride kalanların hikayeleri

Geride kalanların hikayeleri