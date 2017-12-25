Bu ofislerde hobi alanları var

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Ferko Line, üçü ofis biri otel olmak üzere dört bloktan oluşuyor. Projede ortak teras ve yeşil alanlar, restoran, mağazalar, fitness center ve hobi alanları da olacak. Ferko Line, 120 milyon dolarlık yatırımla inşa ediliyor. Mağazaların metrekare fiyatları 9 bin ile 12 bin dolar arasında değişirken, ofislerin metrekare fiyatları 3 bin 500 dolar.Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, “Ayazağa ve Seyrantepe'yi de içeren Cendere Vadisi'nde çok hızlı bir gelişim söz konusu. Bu bölgeye komşu olan Kağıthane de ofis ve konut projeleriyle İstanbul'un yeni yaşam alanı haline geliyor. Bölgenin cazibesi, ulaşım yatırımları sayesinde daha da artacak ve bölge İstanbul’un yeni ticaret merkezi haline gelecek” dedi.Markalı projelerin Kağıthane’nin değerlenmesinde payı büyük. Eskiden bölgede metrekaresi 2 bin 500 lira olan fiyatlar, markalı projelerin bölgeye gelmesiyle konutlarda 6 bin 500 TL ile 12 bin 500 liraya, ofisler de ise 3 bin 500 ile 4 bin 500 dolar aralığına ulaştı.