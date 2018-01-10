SON DAKİKA

'Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir'

Dünyaca ünlü mobilya markası IKEA, kadınların idrarlarını yapmaları karşılığında aile indiriminden yararlanabileceği bir reklam hazırladı

10 Ocak 2018, Çarşamba 16:42
'Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir'
Mobilya devi IKEA, hamile kadınlara yönelik oldukça ilgi çeken bir reklam yaptı.

IKEA'nın hazırladığı bebek karyolası reklamı İsveç'in magazin dergisi Amelia'da yayımlandı. Reklamda, ‘Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir' cümlesi ve en bilinen hamilelik testi olan idrar testiyle benzer özellikleri taşıyan bir şerit yer alıyor.

Eğer hamile bir kadın dergide yer alan IKEA reklamına idrarını damlatırsa, bebek karyolası için belirlenmiş olan aile indirimi, fiyatın yazdığı yerin altında beliriyor.



IKEA'nın hamile kadınları düşünerek hazırladığı reklamı kaç kişinin denemek isteyeceği ise belirsiz.

IKEA'nın reklamı ile ilgili ‘dylanspeed' ismindeki bir Twitter kullanıcısı "Daha önce hiç IKEA'da hamile bir kadın gördünüz mü? Onların idrarını sağa sola yapmak yerine bu noktaya yapmaları daha kolay" yorumunda bulundu.

​Bir başka Twitter kullanıcısı ise "Elbette burada üzerine idrarınızı yapmaktan keyif alacağınız çok reklam var ama belli ki IKEA bunu gerçekten yapmanızı istiyor" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar
Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek

Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek
30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!

30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!
Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!

Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!
California'da sel ve heyelan can aldı

California'da sel ve heyelan can aldı
Japon astronot: Uzayda 9 değil, 2 santim uzamışım. Özür dilerim

Japon astronot: Uzayda 9 değil, 2 santim uzamışım. Özür dilerim
Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı
Porno yıldızı Olivia Nova hayatını kaybetti

Porno yıldızı Olivia Nova hayatını kaybetti
Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem

Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem
Çin'in 'Survivor'ı Fethiye'de çekiliyor

Çin'in 'Survivor'ı Fethiye'de çekiliyor