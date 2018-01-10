Nazlı Erdol

devikadınlara yönelik oldukça ilgi çeken bir reklam yaptı.'nın hazırladığı bebek karyolası reklamı'in magazin dergisi'da yayımlandı. Reklamda, ‘Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir' cümlesi ve en bilinen hamilelik testi olan idrar testiyle benzer özellikleri taşıyan bir şerit yer alıyor.Eğer hamile bir kadın dergide yer alan IKEA reklamına idrarını damlatırsa,için belirlenmiş olan aile indirimi, fiyatın yazdığı yerin altında beliriyor.IKEA'nın hamile kadınları düşünerek hazırladığı reklamı kaç kişinin denemek isteyeceği ise belirsiz.IKEA'nın reklamı ile ilgili ‘dylanspeed' ismindeki birkullanıcısı "Daha önce hiç IKEA'da hamile bir kadın gördünüz mü? Onların idrarını sağa sola yapmak yerine bu noktaya yapmaları daha kolay" yorumunda bulundu.​Bir başkakullanıcısı ise "Elbette burada üzerine idrarınızı yapmaktan keyif alacağınız çok reklam var ama belli ki IKEA bunu gerçekten yapmanızı istiyor" dedi.