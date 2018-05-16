Bu renkler her dekorasyon zevkine hitap ediyor

Dekorasyondan hoşlanan, ancak hangi renkleri kullanabileceği konusunda destek arayışında olan tüketici profili ile birlikte, aklındaki rengi koleksiyon içinde kolaylıkla bulabilecek tüketiciler için de mükemmel alternatifler sunuyor. Doğru renk geçişleri, kombinasyon önerileri ve farklı mekanlardaki uygulama örnekleri ile de Marshall, tüketicisinin daha önce hayal dahi edemediği tonları kullanmayı cesaretlendiriyor. Her koleksiyonuyla isimleriyle adeta markalaşan ve çok sevilen Kum Beji, Çakıl Taşı, Deniz Kabuğu gibi renk tonlarını kataloğunda taşımaya devam eden Marshall, yeni renklerini de yine iddialı ve en sevilen isimlerle tanımlıyor.

TOPLAM 96 RENK

Dekorasyon eğilimlerine uygun olarak renk önerilerinde bulunan Marshall’ın yeni renk koleksiyonunda tüketiciler, her rengin kendileri için en uygun tonunu bulabiliyorlar. Marshall’ın “Klasik Renkler”, “Canlı Renkler” ve “Trend Renkler” olarak 3 ana başlık altında toplanan yeni koleksiyonu toplam 96 renkten oluşuyor.

Bu yıl dekorasyonda yükselen renk tonlarını “Trend Renkler” koleksiyonu adı altında toplayan koleksiyonda Gelin Teli, Meteor, Tütsü açık gri tonlarını temsil ederken, öne çıkan Karakalem ile koyu gri, Su Sümbülü ve Şifon ile gri mor tonlarını, Rıhtım ve Füme ile grinin doygun mavi içindeki tonlarını keşfederken, Zeytin Dalı ve Adaçayı ile de grinin puslu yeşil tonlarından vazgeçemeyecekler.

“Klasik Renkler koleksiyonunda her dekorasyona kolaylıkla uyum gösteren doğal tonların büyüleyici zarafeti bir araya geliyor. Son derece yumuşak bej ve toprak renkleri, aydınlatıcı sarılar, buğulu yeşil ve puslu mavi tonlarıyla klasik renkler grubunu tercih ederek dingin mekânlar oluşturmak mümkün. Bu serinin öne çıkan yeni renkleri ise bejlerden vazgeçemeyenler için Lokum ve Martı, topraksı vurgu taşıyan Patika ve Salep, karamel tonlardan hoşlananlar için Sıcak Çikolata ve Cafe Latte iddialı renklerden. Klasik renklerin mavi ve yeşil tonları da, Avokado ve Cennet Koyu ile koleksiyonda yerini alıyor. “Canlı Renkler” koleksiyon ise mekanlara neşe, ışık, sıcaklık ve dinamizm getiriyor.