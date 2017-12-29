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Bu tarihleri bir kenara not edin!

Milyon Yapım, yılın ilk dört büyük festivalinin tarihlerini açıkladı. Üstelik kısıtlı bir dönem için bir bilet alana ikincisi hediye

Bu tarihleri bir kenara not edin!
Geçtiğimiz yıl binlerce müzisyenin birarada eğlenmesini sağlayan 4 büyük festivalin 2018 tarihleri açıklandı. Çukurova Rock Festivali, Samsun Gençlik Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali ve Zeytinli Rock Festivali'nin 2018 tarihleri şöyle sıralanıyor:

Adana Galeria AVM Çim Alan - Çukurova Rock Festivali - 10/13 Mayıs 2018
Samsun Sheraton Grand Beach - Samsun Gençlik Festivali - 21/24 Haziran 2018
Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı - Kuşadası Gençlik Festivali - 4/8 Temmuz 2018 
Edremit / Akçay - Zeytinli Rock Festivali - 29/30/31 Ağustos/ 1-2 Eylül 2018

2 Ocak tarihinden itibaren avantajlı ön dönem biletleri satışa çıkacak olan festivallerde kısa bir süre 1 festival bileti alana, 1 bedava kampanyası uygulanacak.

Festivallerin sanatçı listesi çok yakında duyurulacak.
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