Bu tarihleri bir kenara not edin!

Geçtiğimiz yıl binlerce müzisyenin birarada eğlenmesini sağlayan 4 büyük festivalin 2018 tarihleri açıklandı. Çukurova Rock Festivali
, Samsun Gençlik Festivali
, Kuşadası Gençlik Festivali
ve Zeytinli Rock Festivali
'nin 2018 tarihleri şöyle sıralanıyor:
Adana Galeria AVM Çim Alan - Çukurova Rock Festivali
- 10/13 Mayıs 2018
Samsun Sheraton Grand Beach - Samsun Gençlik Festivali
- 21/24 Haziran 2018
Kuşadası Davutlar Sevgi Plajı - Kuşadası Gençlik Festivali
- 4/8 Temmuz 2018
Edremit / Akçay - Zeytinli Rock Festivali
- 29/30/31 Ağustos/ 1-2 Eylül 2018
2 Ocak tarihinden itibaren avantajlı ön dönem biletleri
satışa çıkacak olan festivallerde kısa bir süre 1 festival bileti alana, 1 bedava kampanyası uygulanacak.
Festivallerin sanatçı listesi çok yakında duyurulacak.
Nazlı Erdol