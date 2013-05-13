Bu virüs yetişkinleri de vuruyor

Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Fatma Kural Aydın anlattı.



Kendisini ishal ve kusma ile gösteren rota virüsünün bulaşıcı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Fatma Kural Aydın ‘İshal yapan etkenler; gıdalardan, tuvaletlerden ve toplu taşıma araçlarından bulaşabilir. Gıdalardan bulaşan ishaller gıda zehirlenmesi olarak bilinir. Gıda zehirlenmeleri bakterilerden ya da bakterilerin ürettiği toksin adı verilen maddelerden kaynaklanır. Şüpheli gıdanın alınmasından sonra 6 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve sulu ishal başlar. Fakat bunun yanında özellikle nörovirüs, adenovirüs ve rotavirüs gibi çocukluk çağında daha sık görülen virüslere bağlı ishaller yetişkinlerde de görülebilir.

Bu nedenle ishal olursanız doktora danışmadan ilaç kullanmamalı ve dışkıda bu virüslere baktırmalısınız. Viral ishaller, akut ishallerin %30-40’ından sorumludur. Bulaşmadan 24-36 saat sonra bulantı, kusma ve sulu ishal meydana gelir. Aslında çocuklarda görülen bir ishal etkeni olan rotavirüs son zamanlarda yetişkinlerde de sık görülmeye başlanmıştır.

Rotavirüs ishalleri hastada aşırı sıvı kaybına neden olur. İshal 4-7 günde kendiliğinden geriler. Tedavide antibiyotik kullanılmaz, sıvı kaybının çok fazla olduğu durumlarda destek tedavisi olarak sıvı desteği ve ishal kesici ilaçlar verilir’ açıklamasında bulundu.