Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar devam ediyor!



SÜRPRİZ HEDİYELER

Elif Bayram

Watsons, en sevilen güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin en iyilerini belirlemeye bu yıl da devam ediyor. Güzellik ve kişisel bakım perakendesine yeni bir soluk getiren Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar Watsons adresinden yapılıyor.Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve erkek bakımı gibi birçok alanın da içinde bulunduğu 21 farklı kategoride 100’e yakın aday, yılın en iyi ürünü olmak için mücadele ediyor. Aday ürünler müşteriler, basın mensupları ve bloggerlar tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor. Kategorilerinde en çok oy olan ürünler Watsons tarafından ödüllendirilerek, yılın en iyi ürünü olmaya hak kazanıyor.Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde favori ürünlerini destekleyenler, çok özel sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Oylamaya katılanlar arasından seçilecek 500 kişi Watsons hediye seti kazanma şansı yakalıyor. Oylamaya Watsons Card numarası ile giriş yaparak katılan Watsons Card sahiplerinden seçilecek beş kişi ise ödül gecesi için çift kişilik davetiye sahibi olmaya hak kazanıyor. Oylama boyunca ödüllere aday gösterilen ürünlerden yapılan alışverişlerde ise 10 kat daha fazla Watsons Card puanı elde edilebiliyor.Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödül Kategorileri:Yılın En İyi Makyaj PaletiYılın En İyi MaskarasıYılın En Yenilikçi Makyaj ÜrünüYılın En İyi Kaş ÜrünüYılın En İyi Tırnak ÜrünüYılın En İyi Erkek Bakım ÜrünüYılın En İyi Yüz Bakım ÜrünüYılın En İyi Kore Güzellik ÜrünüYılın En İyi Dermo Kozmetik ÜrünüYılın En İyi Yüz Bakım ÜrünüYılın En İyi ŞampuanıYılın En İyi Saç Bakım ÜrünüYılın En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım ÜrünüYılın En iyi Saç BoyasıYılın En İyi Duş JeliYılın En İyi Vücut Bakım ÜrünüYılın En İyi DeodorantıYılın En İyi Ağız Bakım ÜrünüYılın En İyi Sağlıklı Yaşam ÜrünüYılın En iyi Watsons’a Özel ÜrünüYılın En iyi Watsons Markalı ÜrünüAyrıca bu kategorilere aday olan ürünlerin özel kategori adaylıkları da bulunuyor:Watsons Card Özel ÖdülüBlogger Özel ÖdülüBasın Özel ÖdülüYılın Yeni Ürün LansmanıYılın ÜrünüYılın İş Ortağı