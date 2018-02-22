Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar devam ediyor!

Watsons, en sevilen güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin en iyilerini belirlemeye bu yıl da devam ediyor. Güzellik ve kişisel bakım perakendesine yeni bir soluk getiren Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde oylamalar Watsons adresinden yapılıyor.
Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve erkek bakımı gibi birçok alanın da içinde bulunduğu 21 farklı kategoride 100’e yakın aday, yılın en iyi ürünü olmak için mücadele ediyor. Aday ürünler müşteriler, basın mensupları ve bloggerlar tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor. Kategorilerinde en çok oy olan ürünler Watsons tarafından ödüllendirilerek, yılın en iyi ürünü olmaya hak kazanıyor.
SÜRPRİZ HEDİYELER
Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde favori ürünlerini destekleyenler, çok özel sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Oylamaya katılanlar arasından seçilecek 500 kişi Watsons hediye seti kazanma şansı yakalıyor. Oylamaya Watsons Card numarası ile giriş yaparak katılan Watsons Card sahiplerinden seçilecek beş kişi ise ödül gecesi için çift kişilik davetiye sahibi olmaya hak kazanıyor. Oylama boyunca ödüllere aday gösterilen ürünlerden yapılan alışverişlerde ise 10 kat daha fazla Watsons Card puanı elde edilebiliyor.
Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödül Kategorileri:
Yılın En İyi Makyaj Paleti
Yılın En İyi Maskarası
Yılın En Yenilikçi Makyaj Ürünü
Yılın En İyi Kaş Ürünü
Yılın En İyi Tırnak Ürünü
Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü
Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü
Yılın En İyi Kore Güzellik Ürünü
Yılın En İyi Dermo Kozmetik Ürünü
Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü
Yılın En İyi Şampuanı
Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü
Yılın En İyi Bitkisel İçerikli Saç Bakım Ürünü
Yılın En iyi Saç Boyası
Yılın En İyi Duş Jeli
Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü
Yılın En İyi Deodorantı
Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü
Yılın En İyi Sağlıklı Yaşam Ürünü
Yılın En iyi Watsons’a Özel Ürünü
Yılın En iyi Watsons Markalı Ürünü
Ayrıca bu kategorilere aday olan ürünlerin özel kategori adaylıkları da bulunuyor:
Watsons Card Özel Ödülü
Blogger Özel Ödülü
Basın Özel Ödülü
Yılın Yeni Ürün Lansmanı
Yılın Ürünü
Yılın İş Ortağı
Elif Bayram