Bu yıl evler mora bürünüyor

Kromoterapi yani renk terapisine göre bilgeliği, yaratıcılığı ve şifayı temsil eden “Ultra Violet Mor”
2018 yılının rengi olarak belirlendi. Yaşam alanlarına morun enerjisini yansıtmak isteyenler;
duvardan, mutfak dolaplarına, oturma gruplarından yastık kılıflarına kadar birçok alanda bu rengi
kullanabilir. Evlerde ya da çalışma ofislerinde mor laleler ya da aksesuarlar gibi küçük dekorasyon
detaylarıyla da bu enerjiyi yakalamak mümkün.
Salona Ultra Violet dokunuşlar
Buka Tasarım ve Proje Müdürü Hans Jörg Stöger; dekorasyonda öne çıkacak mor tonlarının
kullanımıyla ilgili şunları söylüyor: “Bu yıl morun birbirinden farklı tonları birçok alanda karşımıza
çıkıyor. Pek çok farklı duyguyu içinde barındıran mor ve morun tonlarını ev dekorasyonunda
dengeli ve uyumlu bir şekilde kullanarak evinizde canlandırıcı bir etki yaratabilirsiniz. Yaşam
alanlarınızda kullanacağınız mor tonları, nötr ya da pastel renklerle daima iyi bir armoni
yakalayabilirsiniz.”
Salonda mor kullanımının enerjiyi yükseltmek açısından oldukça faydalı olacağını belirten Hans
Jörg Stöger; “Salonda kullanacağınız mor tonlarının yoğunluğuna dikkat etmelisiniz. Daha ferah
ortamlar için mor tonlarını beyaz, pembe ya da vizon renkleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Koltuk
renklerini açık renk seçtiyseniz kırlentlerinizi Ultra Violet seçebilirsiniz. Aynı zamanda duvarın bir
bölümünü mor tonlarında kullanabilirsiniz. Salonda tekli koltuklarınızı mor tonlarda seçiyorsanız
daha büyük kanepelerinizi ve halınızı gri tonlarla kombinleyip aksesuarda yine mor tonlarını tercih
edebilirsiniz.” dedi.
Ruhsal enerjinizin artmasını sağlayacak
Ruhsal açıdan canlandırıcı bir etkisi bulunan mor tonları, kullanıldıkları mekânlarda içsel dinginlik
hissi yaratıyor. Bu yılın rengi olan mor ile evinizde yapacağınız değişiklikler ruhsal enerjinizin
artmasını sağlayacak. Aynı zamanda gücü, lüksü ve tutkuyu sembolize eden mor renk, evinizin her
alanına zenginliği ve zarafeti taşıyacak.
Morun en güçlü tonu olan Ultra Violet’in dengeli kullanılması ve hangi renklerle kombin
edileceğinin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Stöger; mor tonlarının pudra, lila, beyaz ve
pastel tonlarla birlikte kullanılarak romantik bir algı yaratılabileceği gibi çarpıcı ve şaşırtıcı bir
görünüm için mercan, turuncu ve kırmızının tercih edilebileceğini belirtiyor.
Morun açık tonlarının feminen tasarımlar için uygun olduğunu belirten Hans Jörg Stöger; “Açık
mor tonları romantik ve nostaljik etki yarattığı için özellikle yatak odalarında kullanılmasını
öneriyoruz. Açık mor tonları; pembe, pudra rengi, inci beyazı gibi renklerle rahatlıkla kombine
edilebilir. Beyaz renk ile moru yoğun bir şekilde kullanırsanız daha etkileyici ortamlara sahip
olabilirsiniz.’’ dedi.
Farklı kumaş renkleri ile kendi tarzınızı oluşturun
Mobilya sektörünün önemli oyuncularından Buka’da, evlerini küçük değişiklerle yenilemek
isteyenlerle zengin kumaş çeşitleriyle birçok seçenek sunuyor. Buka’da koltukların modelini
değiştirmeden, kılıfları değiştirerek yılın rengini yakalamak mümkün oluyor. Buka’da yer alan,
değdiği her şeye doğallık ve tazelik katan mor renkli kılıf ve aksesuarlar ile yılın modasına uyum
yakalanıyor, evler yenileniyor. Buka’da morun tüm tonlarıyla bu senenin modasına ayak
uydurarak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.
Elif Bayram