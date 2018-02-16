Bu yıl evler mora bürünüyor

Salona Ultra Violet dokunuşlar

Ruhsal enerjinizin artmasını sağlayacak



Farklı kumaş renkleri ile kendi tarzınızı oluşturun

Elif Bayram

Kromoterapi yani renk terapisine göre bilgeliği, yaratıcılığı ve şifayı temsil eden “Ultra Violet Mor”2018 yılının rengi olarak belirlendi. Yaşam alanlarına morun enerjisini yansıtmak isteyenler;duvardan, mutfak dolaplarına, oturma gruplarından yastık kılıflarına kadar birçok alanda bu rengikullanabilir. Evlerde ya da çalışma ofislerinde mor laleler ya da aksesuarlar gibi küçük dekorasyondetaylarıyla da bu enerjiyi yakalamak mümkün.Buka Tasarım ve Proje Müdürü Hans Jörg Stöger; dekorasyonda öne çıkacak mor tonlarınınkullanımıyla ilgili şunları söylüyor: “Bu yıl morun birbirinden farklı tonları birçok alanda karşımızaçıkıyor. Pek çok farklı duyguyu içinde barındıran mor ve morun tonlarını ev dekorasyonundadengeli ve uyumlu bir şekilde kullanarak evinizde canlandırıcı bir etki yaratabilirsiniz. Yaşamalanlarınızda kullanacağınız mor tonları, nötr ya da pastel renklerle daima iyi bir armoniyakalayabilirsiniz.”Salonda mor kullanımının enerjiyi yükseltmek açısından oldukça faydalı olacağını belirten HansJörg Stöger; “Salonda kullanacağınız mor tonlarının yoğunluğuna dikkat etmelisiniz. Daha ferahortamlar için mor tonlarını beyaz, pembe ya da vizon renkleriyle birlikte kullanabilirsiniz. Koltukrenklerini açık renk seçtiyseniz kırlentlerinizi Ultra Violet seçebilirsiniz. Aynı zamanda duvarın birbölümünü mor tonlarında kullanabilirsiniz. Salonda tekli koltuklarınızı mor tonlarda seçiyorsanızdaha büyük kanepelerinizi ve halınızı gri tonlarla kombinleyip aksesuarda yine mor tonlarını tercihedebilirsiniz.” dedi.Ruhsal açıdan canlandırıcı bir etkisi bulunan mor tonları, kullanıldıkları mekânlarda içsel dinginlikhissi yaratıyor. Bu yılın rengi olan mor ile evinizde yapacağınız değişiklikler ruhsal enerjinizinartmasını sağlayacak. Aynı zamanda gücü, lüksü ve tutkuyu sembolize eden mor renk, evinizin heralanına zenginliği ve zarafeti taşıyacak.Morun en güçlü tonu olan Ultra Violet’in dengeli kullanılması ve hangi renklerle kombinedileceğinin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Stöger; mor tonlarının pudra, lila, beyaz vepastel tonlarla birlikte kullanılarak romantik bir algı yaratılabileceği gibi çarpıcı ve şaşırtıcı birgörünüm için mercan, turuncu ve kırmızının tercih edilebileceğini belirtiyor.Morun açık tonlarının feminen tasarımlar için uygun olduğunu belirten Hans Jörg Stöger; “Açıkmor tonları romantik ve nostaljik etki yarattığı için özellikle yatak odalarında kullanılmasınıöneriyoruz. Açık mor tonları; pembe, pudra rengi, inci beyazı gibi renklerle rahatlıkla kombineedilebilir. Beyaz renk ile moru yoğun bir şekilde kullanırsanız daha etkileyici ortamlara sahipolabilirsiniz.’’ dedi.Mobilya sektörünün önemli oyuncularından Buka’da, evlerini küçük değişiklerle yenilemekisteyenlerle zengin kumaş çeşitleriyle birçok seçenek sunuyor. Buka’da koltukların modelinideğiştirmeden, kılıfları değiştirerek yılın rengini yakalamak mümkün oluyor. Buka’da yer alan,değdiği her şeye doğallık ve tazelik katan mor renkli kılıf ve aksesuarlar ile yılın modasına uyumyakalanıyor, evler yenileniyor. Buka’da morun tüm tonlarıyla bu senenin modasına ayakuydurarak kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.