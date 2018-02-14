Bu yıl TEOG yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı

TEOG bu yıl yapılacak mı? MEB yönetmeliği kafa karıştırdı

Senim Tanay

, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişsınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili, "Bu yıl TEOG olmayacak. Adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz" dedi.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TEOG sınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili soruları da yanıtladı.Söz konusu yönetmeliğin, bu yıl uygulanacak sistemi açıklamaya yönelik olduğunu belirten İsmet Yılmaz şunları söyledi: