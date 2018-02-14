Bu yıl TEOG yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG)
sınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili, "Bu yıl TEOG olmayacak. Adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz" dedi.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TEOG sınavının bu yıl da yapılacağına ilişkin iddialarla ilgili soruları da yanıtladı.
Söz konusu yönetmeliğin, bu yıl uygulanacak sistemi açıklamaya yönelik olduğunu belirten İsmet Yılmaz şunları söyledi:
TEOG bu yıl yapılacak mı? MEB yönetmeliği kafa karıştırdı
"Merkezi sınavla hangi okulların öğrenci alacağı düzenlendi. Bir de geçici madde kondu. Geçici madde şunu söylüyor, diyor ki bu zamana kadar yani bir önceki usulle yeni TEOG sınavı ile okula girmiş olanların okul değişiklikleri kendi sistemlerine tabi. Bu yıl TEOG olmayacak, biz adrese dayalı yerleştirme, evine en yakın okul sistemi dikkate alarak ve diğer hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Sadece çok az bir kısım, yüzde 10 öğrencimiz ise merkezi sınavla yapılacak bir okula alınacak. Yönetmelik buna ilişkindir. Dolayısıyla da TEOG'un bu yıl yapılacağı doğru değildir veya eski sistemle okullara girmiş olanların yeni sisteme tabi olarak okul değiştireceği söylemi de doğru değildir. Eski sistemle girenler eski sistemi uygulayacaklar. Kendi puanı hangi okulu tutuyorsa o okula ancak yerleşebilir, gidebilir, kaydını yaptırabilir. Ancak bizim yeni sistemimizde adrese dayalı sistem, adresi değişirse okulu da değişir. Merkezi sınav ise sadece çok az, yüzde 10. Fen liseleri, sosyal bilimler lisesi ve proje okulları ile bir de teknik okullar bu kapsamdadır, bu da yüzde 10'a tekabül ediyor. Dolayısıyla da bir çelişki yok, bir anlaşılmazlık yok. Oradaki geçici madde eski usul, yani adam şunu söylemesin diyor: 'TEOG sistemini kaldırdınız, o halde ben de evimin hemen yanındaki okula çocuğumu kaydedeyim' demesin diye. Bu da farklı bir karışıklığa farklı bir haksızlığa yok açacağını düşündüğümüzden eski sisteme tabi olanlar eski sistem üzerinden okullarını devam ettirecekler. Adrese en yakın okula yerleştirme sisteminde yeni öğrenciler de yeni sisteme tabi olacak. Ona uygun şekilde okul değişiklikleri yapılabilecek."
Senim Tanay