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Bu yılın veri merkezi trendleri neler?

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, 2018’de veri merkezi sektörünü etkileyecek trendleri (veri merkezi trendi) açıklıyor

Bu yılın veri merkezi trendleri neler?
Radore Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Finans, perakende, sağlık, otomotiv ve e-ticaret gibi dev sektörlerde yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte genetik araştırmaları ve blockchain gibi çok daha spesifik alanlarda da birçok yeni girişim ortaya çıkıyor. Bu nedenle tüm sistemler yeni nesil teknolojilerden daha fazla verim almak için yenileniyor” dedi.

Yeni nesil teknolojilerle rekabette fark yaratmak isteyen işletmelerin veri merkezi tercihinde de önemli rol oynayacak 5 trend şu şekilde sıralanıyor:
  1. Buluta geçiş hızlanıyor. Şirket içindeki veri merkezleri, buluta ya da Colocation’a taşınıyor. 2018’de bu ivmenin artması bekleniyor çünkü sunulan hizmetler, şirketlerin kendi yapacakları yatırımlardan her geçen gün daha da verimli hale geliyor. IDC’ye göre, 2020’ye kadar toplam BT harcamalarının 6 katı kadar daha bulut yatırımı gerçekleşecek.
     
  2. Şehre yakın veri merkezleri önem kazanıyor. Bulut hizmeti alan ya da sunucularını harici veri merkezinde barındıran işletmeler için saniyelik iletişim hızları, artan rekabetle birlikte önem kazanıyor. Daha önceleri uzak mesafelerde, geniş arazilere kurulan veri merkezleri şehir merkezlerine taşınıyor. E-ticarette yalnızca bir saniyelik kayıp yüzde 7 zarar anlamına geliyor.
     
  3. Yapay zekâ için özel sistemler kuruluyor. Dünya çapında yapay zeka uygulamalarının 2025 yılına gelindiğinde 38 milyar doları aşması bekleniyor. Bu öngörüler ışığında yapay zekanın altyapısında gereken hızlı işlemciler için tüm üreticiler seferber oldu. Kısa sürede çok fazla sorguya yanıt vermek amacıyla tasarlanan yapay zekâ temelli işlemciler ve veri merkezlerine yönelik otomasyon çözümleri giderek çoğalıyor.
     
  4. Yeni nesil teknolojiler ihtiyacı katlıyor. Nesnelerin interneti; blockchain ve bitcoin, genom bilimi, robotik, dronlar ve otonom araçlar arttıkça ihtiyaç duyulan işlemci gücü ve depolama kapasitesi de aynı hızda artıyor.
     
  5. Yenilenebilir enerji ile çevreci yaklaşım gelişiyor. Veri merkezlerinin en önemli maliyetlerinin başında gelen enerji giderlerinin azaltılması ve daha çevreci bir yaklaşım benimsenmesi için tasarruflu altyapı sistemleri tüm veri merkezlerinde yaygınlaşıyor. Radore iklimlendirme altyapısında dolaşan suyun soğutulması için dış ortamdaki düşük hava sıcaklığından faydalanan Free Cooling teknolojisiyle; özellikle kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 70’e kadar tasarruf sağlanıyor.

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