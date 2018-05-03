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Bucalı minikler tarımı öğreniyor

Buca Belediyesi, Kaynaklar’da kurduğu üzüm bağları içinde yer alan Bağ Evi’nde çocuklara tarım eğitimi veriyor

03 Mayıs 2018, Perşembe 11:34
Bucalı minikler tarımı öğreniyor
4., 5. ve 6’ncı sınıfta okuyan Bucalı çocukları kapsayan "Tohumdan Fideye Tarım Eğitimi" ile çocuklara doğa ve toprakla baş başa saatler yaşatılıp tarım ve üretme bilinci aşılanıyor.


HEDEF 3 BİN ÇOCUK


Ocak ayında başlatılan, hem teorik hem de pratik eğitimin verildiği projeyle bugüne kadar 2 bin Bucalı çocuk tarımla ve toprakla buluştu.  Buca Belediyesi eğitim dönemi sonuna kadar projeyi 3 bin çocuğa yaşatmayı hedefliyor.

Toprağı gübre ile harmanlayıp sebze ve çiçek dikmeye hazır hale getiren çocuklar, üzüm bağları arasında oluşturulan özel stantta bitkilerini kendi elleriyle dikerek can suyunu veriyor. 


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