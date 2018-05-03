Bucalı minikler tarımı öğreniyor



HEDEF 3 BİN ÇOCUK

Senim Tanay

4., 5. ve 6’ncı sınıfta okuyan Bucalı çocukları kapsayanile çocuklara doğa ve toprakla baş başa saatler yaşatılıp tarım ve üretme bilinci aşılanıyor.Ocak ayında başlatılan, hem teorik hem de pratik eğitimin verildiği projeyle bugüne kadar 2 bin Bucalı çocuk tarımla ve toprakla buluştu. Buca Belediyesi eğitim dönemi sonuna kadar projeyi 3 bin çocuğa yaşatmayı hedefliyor.Toprağı gübre ile harmanlayıp sebze ve çiçek dikmeye hazır hale getiren çocuklar, üzüm bağları arasında oluşturulan özel stantta bitkilerini kendi elleriyle dikerek can suyunu veriyor.