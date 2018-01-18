Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Bucaspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Bucaspor'la karşılaşıyor. Sarı kırmızlı ekip ilk maçı Türk Telekom Arena'da  3-0'lık skorla sahadan galip ayrılmıştı

18 Ocak 2018, Perşembe 21:46
Bucaspor - Galatasaray (Canlı anlatım)
Bucaspor 0 - 3 Galatasaray 

53.DK: Galatasaray Feghouli'yle farkı 3'e çıkarıyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi

44.DK: Galatasaray Yasin Öztekin'le farkı 2'ye çıkardı.

33.DK: Galatasaray, Gomis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçiyor

23.DK: Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3.DK: Iasmin Latovlevici ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

1.DK: Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Bucaspor'un 11'i: 

Hüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Toraman, Sancar, İlyas

Galatasaray'ın ilk 11'i

Eray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Feghouli, Gomis
 

5. RANDEVU


İki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi.
 
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray'da Uğur Çiftçi sesleri

Galatasaray'da Uğur Çiftçi sesleri
Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı

Trabzonspor Filip Novak'ı resmen açıkladı

Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!

Aykut Demir dua etti, Başakşehir’den çeyrek finali kaptı!
Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi

Real Madrid'de Zinedine Zidane depremi
Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)

Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! (Semahat Özdoğan kimdir?)
Cenk Tosun’dan Theo Walcott yorumu

Cenk Tosun’dan Theo Walcott yorumu
İslam Slimani Beşiktaş'ın asıl hedefi ( İslam Slimani kimdir?)

İslam Slimani Beşiktaş'ın asıl hedefi ( İslam Slimani kimdir?)
Türk kızı Sıla Şahin'den müjde

Türk kızı Sıla Şahin'den müjde
TFF'den ikinci tesis

TFF'den ikinci tesis
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...