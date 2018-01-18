Bucaspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Bucaspor 0 - 3 Galatasaray
53.DK:
Galatasaray Feghouli'yle farkı 3'e çıkarıyor.
46.DK:
İkinci yarı başladı
45.DK:
İlk yarı sona erdi
44.DK:
Galatasaray Yasin Öztekin'le farkı 2'ye çıkardı.
33.DK:
Galatasaray, Gomis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçiyor
23.DK:
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
3.DK:
Iasmin Latovlevici ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
1.DK:
Maç başladı! Her iki takıma da başarılar
Bucaspor'un 11'i:
Hüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Toraman, Sancar, İlyas
Galatasaray'ın ilk 11'i
Eray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Feghouli, Gomis
5. RANDEVU
İki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi.
Haber Merkezi