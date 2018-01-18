Bucaspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

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5. RANDEVU

Haber Merkezi

Bucaspor 0 - 3 GalatasarayGalatasaray Feghouli'yle farkı 3'e çıkarıyor.İkinci yarı başladıİlk yarı sona erdiGalatasaray Yasin Öztekin'le farkı 2'ye çıkardı.Galatasaray, Gomis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçiyorGalatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Iasmin Latovlevici ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.Maç başladı! Her iki takıma da başarılarHüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Toraman, Sancar, İlyasEray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Feghouli, Gomisİki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti.Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi.