Bucaspor - Galatasaray (Maç özeti)

Bucaspor 0 - 3 Galatasaray
90.DK:
Hakem son düdüğü çaldı maç sona erdi.
80.DK:
Bucaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Saruhan Fındıkcı tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
64.DK:
Ceza sahası içinde topla buluşan Sofiane Feghouli, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Yazğılı kurtarıyor.
53.DK:
Galatasaray Feghouli'yle farkı 3'e çıkarıyor.
46.DK:
İkinci yarı başladı
45.DK:
İlk yarı sona erdi
44.DK:
Galatasaray Yasin Öztekin'le farkı 2'ye çıkardı.
33.DK:
Galatasaray, Gomis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçiyor
23.DK:
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
3.DK:
Iasmin Latovlevici ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
1.DK:
Maç başladı! Her iki takıma da başarılar
Fatih Terim, kahraman şehit Fethi Sekin’in çocuklarına forma hediye etti
Bucaspor'un 11'i:
Hüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Toraman, Sancar, İlyas
Galatasaray'ın ilk 11'i
Eray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Feghouli, Gomis
Haber Merkezi