Bucaspor - Galatasaray (Maç özeti)

53.DK:

44.DK:

33.DK:

Fatih Terim, kahraman şehit Fethi Sekin’in çocuklarına forma hediye etti

Haber Merkezi

Hakem son düdüğü çaldı maç sona erdi.Bucaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Saruhan Fındıkcı tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Ceza sahası içinde topla buluşan Sofiane Feghouli, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Yazğılı kurtarıyor.Galatasaray Feghouli'yle farkı 3'e çıkarıyor.İkinci yarı başladıİlk yarı sona erdiGalatasaray Yasin Öztekin'le farkı 2'ye çıkardı.Galatasaray, Gomis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçiyorGalatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.Iasmin Latovlevici ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.Maç başladı! Her iki takıma da başarılarHüseyin, Alpay, Sancar, Saruhan, Emre Özkan, Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Toraman, Sancar, İlyasEray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Donk, Selçuk, Belhanda, Yasin, Feghouli, Gomis