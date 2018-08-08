Geçen sezon Sarı-Lacivertli formayı giyip takımdan ayrılan Emre Özkan takıma et yardımı, Ankaragücü'nden Mehmet Sak ise erzak yardımında bulundu. Sarı-Lacivertlilerde 2013-14 sezonunda oynayan Mehmet Sak, sebze, meyve ve yumurta takviyesiyle kulüpteki genç oyunculara sahip çıktı.

Bucasporlu futbolseverler sosyal medya üzerinden 28 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti. Taraftarlar da kendi imkanlarıyla içler acısı hale gelen Kaynaklar Tesisleri'nde onarım çalışmalarına başladı.



