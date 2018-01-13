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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Aynı gerekçeyle saat 08.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
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