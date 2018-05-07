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Buffet: O iki hisseyi almayarak hata yaptım

80 milyar doları aşan serveti ile dünyanın en zengin insanlarından olan Warren Buffet`ten bir itiraf geldi. Buffett, Amazon ve Google hakkında yanıldığını ve bu iki şirketin hissesini almayarak hata yaptığını söyledi

Buffet: O iki hisseyi almayarak hata yaptım
Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffet, hafta sonu yatırımcıları ile yıllık paylaşım toplantısı düzenledi. Berkshire Hathaway'ın yatırımları ile ilgili hissedarlara bilgi veren Buffett, toplantıda bir pişmanlığını da dile getirdi.
 
Buffett, Amazon ve Google'a yatırım yapmadığını ve bunun yanlış bir karar olduğunu itiraf etti.
 
Ünlü yatırımcı, "Google ve Amazon hakkında yanlış kararlar verdim. Aslında bu iki şirkete de baktık. Ancak beklentilerin mevcut fiyatlardan çok daha iyi olduğunu hissettiğim bir sonuca varamadığım için hata yaptım" ifadesini kullandı.
 
Zamanında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kendisine arama motoru olarak artık Altavista'yı bırakıp Google'a geçmesini söylediğini ifade eden Buffet, bu konuda daha uyanık olması gerektiğini belirtti.
 
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u ilk gördüğünde onun yeteneğini anladığını ancak onu hafife aldığını söyleyen Bezos, "Amazon'un ilk baştan itibaren seyrettim. Jeff'in başardığı mucize gibi bir şey. Sorun şu ki, ben bir şeyin bir mucize olacağını düşündüğüm zaman, bunun üzerine bahse girmemeye eğilimliyim. Ancak belli işlere karşı bazı içgörülerim olsaydı açıkça çok daha iyi olurdu" dedi.
 

ÇOK BÜYÜK PARA KAZANDIRDILAR

 
Amazon 15 Mayıs 1997'de 18 dolarlık fiyatıyla halka arz edilmişti. Aradan geçen dönemde şirketin hisseleri çok hızlı bir şekilde değer kazandı ve 1581 dolara kadar yükseldi. Aradaki kâr dağıtımları hariç tutulduğunda dahi sadece fiyat artışı ile yatırımcısına 87 kat para kazandırdı.
 
Google'ın çatı şirketi alphabet ise 2014 Ağustos'ta 54 dolarla borsaya geldi. Şirket hisselerinin şimdiki değeri ise 1051 dolar.


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