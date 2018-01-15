Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle

Mahalle filminin yönetmen koltuğunda oyunculukları ile kendilerinden söz ettiren Buğra Gülsoy
ve Serhat Teoman
oturuyor. Gülsoy ve Teoman’a filmin başrollerinde Hazar Ergüçlü
, Selen Öztürk,
Emre Erkan, Gökşen Ateş ve Selahattin Töz eşlik ediyor. İlk kez yönetmen koltuğuna oturan ikilinin de imzasının bulunduğu senaryoda ise onlara Emre Erkan
eşlik etti.
FİLM AFİŞİ
FİLM KONUSU
Film bir mahalleyi konu alıyor. Kendi kurallarını koyan mahallede yaşayan 3 arkadaş sıradan hayatlarına devam ederken bir değişiklik oluyor. Mahalleye yeni taşınan gizemli bir yabancının ortaya çıkışı üçünün hayatını da kökünden değiştiriyor. İstanbul’da kenarda köşede kalmış, orta sınıfın hapsolduğu, kendi yasalarını kendi yazan bir mahalle... Ömer
, Sabri
ve Kenan
bu mahallede doğmuş büyümüş üç esnaf, üç arkadaş. Üçü de evli, çocukları var. Bir de mahallenin sözü dinlenen abisi, yasa koyucu ve uygulayıcısı Tahsin... Huzurları, bir gerçeğin ortaya çıkışıyla bozulur.
Film Oyuncuları ve Rolleri
Ömer rolünde Buğra Gülsoy, Sabri rolünde Serhat Teoman ve Kenan rolünde ise Emre Erkan yer alıyor.
Vizyon Tarihi
9 Mart 2018
FİLM FRAGMANI
Haber Merkezi