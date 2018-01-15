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Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle

Çekimleri İstanbul ve semtlerinde gerçekleşen Mahalle filmi çok yakında vizyonda!

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle
Mahalle filminin yönetmen koltuğunda oyunculukları ile kendilerinden söz ettiren Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman oturuyor. Gülsoy ve Teoman’a filmin başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selen Öztürk, Emre Erkan, Gökşen Ateş ve Selahattin Töz eşlik ediyor. İlk kez yönetmen koltuğuna oturan ikilinin de imzasının bulunduğu senaryoda ise onlara Emre Erkan eşlik etti.


FİLM AFİŞİ



FİLM KONUSU


Film bir mahalleyi konu alıyor. Kendi kurallarını koyan mahallede yaşayan 3 arkadaş sıradan hayatlarına devam ederken bir değişiklik oluyor. Mahalleye yeni taşınan gizemli bir yabancının ortaya çıkışı üçünün hayatını da kökünden değiştiriyor. İstanbul’da kenarda köşede kalmış, orta sınıfın hapsolduğu, kendi yasalarını kendi yazan bir mahalle... Ömer, Sabri ve Kenan bu mahallede doğmuş büyümüş üç esnaf, üç arkadaş. Üçü de evli, çocukları var. Bir de mahallenin sözü dinlenen abisi, yasa koyucu ve uygulayıcısı Tahsin... Huzurları, bir gerçeğin ortaya çıkışıyla bozulur.

Film Oyuncuları ve Rolleri
Ömer rolünde Buğra Gülsoy, Sabri rolünde Serhat Teoman ve Kenan rolünde ise Emre Erkan yer alıyor.

Vizyon Tarihi
9 Mart 2018


FİLM FRAGMANI



 


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