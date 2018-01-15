Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle

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Mahalle filminin yönetmen koltuğunda oyunculukları ile kendilerinden söz ettirenveoturuyor. Gülsoy ve Teoman’a filmin başrollerindeEmre Erkan, Gökşen Ateş ve Selahattin Töz eşlik ediyor. İlk kez yönetmen koltuğuna oturan ikilinin de imzasının bulunduğu senaryoda ise onlaraeşlik etti.Film bir mahalleyi konu alıyor. Kendi kurallarını koyan mahallede yaşayan 3 arkadaş sıradan hayatlarına devam ederken bir değişiklik oluyor. Mahalleye yeni taşınan gizemli bir yabancının ortaya çıkışı üçünün hayatını da kökünden değiştiriyor. İstanbul’da kenarda köşede kalmış, orta sınıfın hapsolduğu, kendi yasalarını kendi yazan bir mahalle...vebu mahallede doğmuş büyümüş üç esnaf, üç arkadaş. Üçü de evli, çocukları var. Bir de mahallenin sözü dinlenen abisi, yasa koyucu ve uygulayıcısı Tahsin... Huzurları, bir gerçeğin ortaya çıkışıyla bozulur.Ömer rolünde Buğra Gülsoy, Sabri rolünde Serhat Teoman ve Kenan rolünde ise Emre Erkan yer alıyor.9 Mart 2018